Демонтаж здания бывшего торгового центра «Арбатский» начался в середине февраля. Изначально предполагалось, что работы займут около полутора месяцев, но позже их приостанавливали. Начальник участка объяснял это трудностями с документацией и необходимостью дополнительной техники, чтобы при сносе было меньше грязи и пыли.

Сейчас здание полностью разобрали, рабочие с помощью экскаватора убирают остатки конструкций и строительный мусор.

«У нас оговорены сроки, поэтому ко Дню Победы мы должны всё убрать», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» начальник участка. Рядом находится памятник защитникам Москвы.