Демонтаж здания бывшего торгового центра «Арбатский» начался в середине февраля. Изначально предполагалось, что работы займут около полутора месяцев, но позже их приостанавливали. Начальник участка объяснял это трудностями с документацией и необходимостью дополнительной техники, чтобы при сносе было меньше грязи и пыли.
Сейчас здание полностью разобрали, рабочие с помощью экскаватора убирают остатки конструкций и строительный мусор.
«У нас оговорены сроки, поэтому ко Дню Победы мы должны всё убрать», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» начальник участка. Рядом находится памятник защитникам Москвы.
ТЦ «Арбатский» в 2024 году признали самостроем. Суд установил, что здание построили в полосе отвода железной дороги без необходимых правовых оснований, хотя торговый центр проработал больше 15 лет.
Ранее сообщалось, что освобождённую после сноса территорию планируют использовать для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург
На ограждении появилась информационная табличка о строительстве дополнительных V и VI путей на участке Москва — Алабушево под специализированное пассажирское сообщение. Речь идёт о первом этапе работ на участке от остановочного пункта Алабушево до станции Крюково. Заказчиком указана дирекция РЖД, работы ведёт АО «ГСТ». Завершить этот этап должны до конца 2026 года.