От ремонта на этаже можно отказаться, если четверо соседей не против — такое правило ввёл «Жилищник» 26.04.2026 ZELENOGRAD.RU

В подъездах домов 15-го микрорайона появились объявления от инженерной службы района Крюково зеленоградского «Жилищника: управляющая компания проводит косметический ремонт подъездов и предлагает жильцам написать — хотят ли они ремонт в своём приквартирном холле или нет. Оказывается, можно отказаться.

По документам — общее имущество. На практике — решение четырёх соседей

«Жилищник» красит стены, потолок и перила в общих частях подъезда в рамках городской программы «Приведение подъездов в порядок» — за счёт бюджета, не за счёт жильцов. По словам ответственного за программу в районе Крюково Салдара Мирзоева, то же самое делают и в приквартирных холлах — если жильцы не против. Если три из четырёх квартир в холле откажутся, этот холл просто пропустят.

Здесь возникает противоречие. Приквартирный холл — общее имущество всех собственников дома. По постановлению правительства РФ №491 к общему имуществу относятся все помещения, не являющиеся частями квартир и обслуживающие более одного помещения. Московский суд применял эту норму в деле о демонтаже перегородки в приквартирном холле: жильцу пришлось убрать самовольно установленную дверь именно потому, что холл принадлежит всем собственникам дома, а не только соседям по этажу.

Когда сносить перегородки — холл общий. Когда ремонтировать — решают соседи

В марте «Зеленоград.ру» писал о том, как тот же «Жилищник» во время косметического ремонта начал сносить самодельные полки и перегородки в подъездах.

Основание — места общего пользования являются имуществом всех собственников дома, и жильцы не могут самовольно что-то устанавливать там без решения общего собрания. Жильцам объясняли: не ваша территория, демонтируйте.

Получается, «Жилищник» сам решает, когда соседи могут распоряжаться холлом рядом со своими квартирами, а когда — нет.

Правило «три из четырёх», о котором говорит Мирзоев, в законодательстве не закреплено. Это управленческая практика «Жилищника», которая нигде формально не прописана. По закону такие вопросы должны решать на общем собрании собственников всего дома, не на собрании четырёх соседей.

Что скажут при приёмке, если один холл пропустили?

Есть и другой вопрос. После завершения ремонта подъезды принимает Мосжилинспекция. Как объяснить инспектору, что весь подъезд покрашен, а один холл — нет? Показать расписки жильцов? Никакого нормативного статуса у этих бумаг нет. Как тогда проходит приёмка?

После публикации редакция направит запрос в «Жилищник», префектуру и Мосжилинспекцию.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
