По документам — общее имущество. На практике — решение четырёх соседей

«Жилищник» красит стены, потолок и перила в общих частях подъезда в рамках городской программы «Приведение подъездов в порядок» — за счёт бюджета, не за счёт жильцов. По словам ответственного за программу в районе Крюково Салдара Мирзоева, то же самое делают и в приквартирных холлах — если жильцы не против. Если три из четырёх квартир в холле откажутся, этот холл просто пропустят.

Здесь возникает противоречие. Приквартирный холл — общее имущество всех собственников дома. По постановлению правительства РФ №491 к общему имуществу относятся все помещения, не являющиеся частями квартир и обслуживающие более одного помещения. Московский суд применял эту норму в деле о демонтаже перегородки в приквартирном холле: жильцу пришлось убрать самовольно установленную дверь именно потому, что холл принадлежит всем собственникам дома, а не только соседям по этажу.