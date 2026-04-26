В подъездах домов 15-го микрорайона появились объявления от инженерной службы района Крюково зеленоградского «Жилищника: управляющая компания проводит косметический ремонт подъездов и предлагает жильцам написать — хотят ли они ремонт в своём приквартирном холле или нет. Оказывается, можно отказаться.
По документам — общее имущество. На практике — решение четырёх соседей
«Жилищник» красит стены, потолок и перила в общих частях подъезда в рамках городской программы «Приведение подъездов в порядок» — за счёт бюджета, не за счёт жильцов. По словам ответственного за программу в районе Крюково Салдара Мирзоева, то же самое делают и в приквартирных холлах — если жильцы не против. Если три из четырёх квартир в холле откажутся, этот холл просто пропустят.
Здесь возникает противоречие. Приквартирный холл — общее имущество всех собственников дома. По постановлению правительства РФ №491 к общему имуществу относятся все помещения, не являющиеся частями квартир и обслуживающие более одного помещения. Московский суд применял эту норму в деле о демонтаже перегородки в приквартирном холле: жильцу пришлось убрать самовольно установленную дверь именно потому, что холл принадлежит всем собственникам дома, а не только соседям по этажу.
В марте «Зеленоград.ру» писал о том, как тот же «Жилищник» во время косметического ремонта начал сносить самодельные полки и перегородки в подъездах.
Основание — места общего пользования являются имуществом всех собственников дома, и жильцы не могут самовольно что-то устанавливать там без решения общего собрания. Жильцам объясняли: не ваша территория, демонтируйте.
Получается, «Жилищник» сам решает, когда соседи могут распоряжаться холлом рядом со своими квартирами, а когда — нет.
Правило «три из четырёх», о котором говорит Мирзоев, в законодательстве не закреплено. Это управленческая практика «Жилищника», которая нигде формально не прописана. По закону такие вопросы должны решать на общем собрании собственников всего дома, не на собрании четырёх соседей.
Есть и другой вопрос. После завершения ремонта подъезды принимает Мосжилинспекция. Как объяснить инспектору, что весь подъезд покрашен, а один холл — нет? Показать расписки жильцов? Никакого нормативного статуса у этих бумаг нет. Как тогда проходит приёмка?
После публикации редакция направит запрос в «Жилищник», префектуру и Мосжилинспекцию.