«Нас вот такую полку под потолком заставили демонтировать, а потом стену испоганили. Видно же — ничто не мешает сделать ремонт снизу до полки. Предыдущие ремонтницы так и сделали», — рассказала жительница одного из домов, где в этом году проходит ремонт.
Это вообще законно?
Формально управляющая компания действует в рамках закона. Любое использование мест общего пользования без решения общего собрания собственников считается самовольным. Это касается кладовок, перегородок, дополнительных дверей и других конструкций.
Раньше такие постройки обычно демонтировали точечно — например, после жалоб жителей или по предписаниям контролирующих органов. Теперь ликвидацию самовольных конструкций начали совмещать с косметическим ремонтом подъездов.
В 2026 году ремонт запланирован примерно в 340 подъездах зеленоградских домов. Управам и управляющим организациям поручено привести помещения общего пользования в соответствие с проектной документацией и требованиями законодательства.
Что это означает для подъездов
Если зачистка подъездов действительно будет проходить во время каждого ремонта, самовольные конструкции постепенно исчезнут: косметический ремонт обычно делают примерно раз в пять лет.
При этом после завершения ремонта жильцы теоретически могут снова установить полки или другие конструкции — если они не мешают проходу и на них нет жалоб. Однако с юридической точки зрения такие постройки всё равно остаются незаконными без решения общего собрания собственников.