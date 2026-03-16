Это вообще законно?

Формально управляющая компания действует в рамках закона. Любое использование мест общего пользования без решения общего собрания собственников считается самовольным. Это касается кладовок, перегородок, дополнительных дверей и других конструкций.

Раньше такие постройки обычно демонтировали точечно — например, после жалоб жителей или по предписаниям контролирующих органов. Теперь ликвидацию самовольных конструкций начали совмещать с косметическим ремонтом подъездов.

В 2026 году ремонт запланирован примерно в 340 подъездах зеленоградских домов. Управам и управляющим организациям поручено привести помещения общего пользования в соответствие с проектной документацией и требованиями законодательства.