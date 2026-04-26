Поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Московская областная Дума и подписал губернатор. Закон вступил в силу с 23 апреля.

Сейчас штраф — 2 тысячи рублей, так что рост значительный. Также увеличится штраф за неправомерное использование льготных или бесплатных документов для проезда — с 4 до 5 тысяч рублей.

В Мособлдуме объясняли повышение штрафа тем, что прежние суммы не давали нужного профилактического эффекта. По расчётам авторов поправок, штраф в 5 тысяч рублей сопоставим со стоимостью 25-60 поездок и должен сделать систематический безбилетный проезд «экономически бессмысленным». Ещё один аргумент — синхронизация с Москвой, где в автобусах уже действует такой же штраф.

Поправки касаются также автобусов, которые ездят между территориями Подмосковья и Москвы. К ним, в частности, относятся 495-й «Голубое — Крюково», 476-й «Менделеево — Крюково» и другие.

В областных автобусах ловят тысячи безбилетников каждый месяц: только за второе полугодие 2025 года вынесли более 17 тысяч постановлений, а сумма начисленных штрафов составила около 38 миллионов рублей. С начала 2026 года в автобусах «Мострансавто» уже выявили 5600 безбилетников.