«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов 23.02.2026 ZELENOGRAD.RU

После повышения штрафа за безбилетный проезд в автобусах до 5000 рублей «культура оплаты» выросла, отчитались в мэрии. Однако там продолжают закрывать глаза на проблему с оплатой, которая возникает из-за хронической переполненности автобусов.

Новые штрафы за неоплаченный проезд стали действовать с 9 января. За это время число выписанных штрафов снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но у пассажиров претензий меньше не стало: читатели «Зеленоград.ру» говорят, что оплатить «как положено» нередко физически или технически невозможно.

По правилам пассажир обязан оплатить проезд при входе: приложить билет/карту к валидатору и дождаться подтверждения (зелёной индикации). Вход в автобус допускается через все двери, но с оплатой через валидаторы у соответствующих дверей; ездить без оплаты запрещено.

Именно здесь возникает «узкое горлышко»: в часы пик пассажиры часто не могут задержаться у валидатора, их проносит мимо валидатора людским потоком, валидаторов не хватает, оплата банковской картой занимает время, а с виртуальной «Тройкой» (QR) нужно встать в фиксированное положение — и иногда к валидатору нельзя добраться вовсе.

Обо всех этих проблемах «Зеленоград.ру» отправил большой запрос в департамент транспорта. Всё, что мы получили в ответ: «Пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Если гражданин не согласен с действиями или решением контролера, он может обжаловать их в установленном законом порядке». Этот ответ подтверждает: в мэрии не хотят видеть проблемы пассажиров или не могут с ними справиться.

Обжалование действительно предусмотрено: жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней со дня вручения/получения (в ведомство или в суд). Но мало кто хочет тратить время и нервы, а иногда ещё и собирать доказательства того, что проблема была не в «нежелании платить», а в технике или обстоятельствах.

Однако, когда пассажир доходит до суда, тот в ряде случаев отменяет штраф. Например, штраф отменили после того, как по запросу суда Мосгортранс сообщил: валидаторы в автобусе были технически исправны, но во время поездки они были выключены — суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения. В других делах суды отменяли штрафы из-за недоказанности обстоятельств или признавали ситуацию малозначительной (например, когда право на льготу было, но документ не предъявили). Возможно, повышение размера штрафа увеличит и число обжалований.

? Но главный вывод, который делают пассажиры: несмотря на добросовестную оплату проезда, автобусов по-прежнему катастрофически не хватает. Если людей продолжают возить «как сельдей в бочке», то спор об оплате — это спор о последствиях, а не о причине.

В дептрансе говорят, что все средства от оплаты проезда и штрафов идут на расширение маршрутной сети и развитие подвижного состава, но переполненность и редкие интервалы как были, так и остаются. И чем меньше становится безбилетников, тем слабее выглядит привычный аргумент «денег на новые автобусы не хватает из-за зайцев».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, автобусы, оплата проезда, контролеры, штраф
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Концерт «Neverlove» — любовно-провокационная рок-группа выступит в клубе Vibe 28 февраля Новости
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
МЦД в соседние области начнут «продлевать» в 2026 году — но Тверь отложили на потом Новости
Здания школ 618 и 1528 попали в программу капитального ремонта — их закроют уже весной, а детей отправят в другие корпуса Новости
Вандалы из сугроба: «Жилищник» списал повреждения после снегопада на «неустановленных лиц» Новости
«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов Новости
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
Торговый центр эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Новости
Шесть беспилотников, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
ТЦ на Яблоневой аллее могут снести для перезапуска территории Новости
Ватерполисты из Зеленограда одержали победу на играх Школьной лиги по водному поло Новости
Хоккеистов обвиняют в захвате дворовых катков Новости
С электрички — на операционный стол: как в Зеленограде спасают пассажиров, которым стало плохо в пути Новости
Новостройка по реновации в Крюково оказалась в снежном плену Новости
Масленицу отмечают в Зеленограде — на фотографиях праздник на Школьном озере Новости
После публикаций Зеленоград.ру в надземном переходе через Ленинградское шоссе наконец заработало освещение. Но даже днём там всё ещё темно Новости
Российский бренд детской одежды Choupette открывает новый магазин в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
Для лыжной трассы за горбольницей сделают пять новых парковок Новости
«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% Реклама
Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только Новости
Профессиональный центр настольного тенниса открывается в ТЦ «Мега Химки» Новости
Тёплую остановку установили возле ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чем заняться с детьми на праздничных выходных? —  Собрали несколько интересных мероприятий: патриотический концерт с интерактивом, спектакль про Кибальчиша, битву роботов, программы на открытых катках и не только Новости
26 февраля начинается курс занятий «Философия для жизни. От теории к практике» Реклама
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне открылась после ремонта Новости
Книги для детей и взрослых привезут на праздничную ярмарку в Зеленоград — опытный продавец хорошо знает ассортимент и посоветует книгу на любой запрос и возраст Новости
Свободный английский со скидкой 15% в языковых школах Зеленограда Новости
Салюта на 23 февраля, вероятно, не будет Новости
Аварийность на дорогах Зеленограда достигла максимума за шесть лет Новости
В поисках полярного чуда: москвичи ищут северное сияние Новости
Ресторан «Сыроварня» резко снизил цены на 25 ходовых позиций меню Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Мошенники греют руки на снеге и холодах — полиция предупреждает о зимних разводках Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
Снежные лавины с крыш уничтожают вывески малого бизнеса: как получить компенсацию от управляющей компании Новости
Опять рухнула крыша пикниковой беседки в лесу. На этот раз зеленоградские коммунальщики нашли неожиданно эффективное решение Новости
Любители езды по бездорожью отметят Масленицу — под Зеленоградом 22 февраля Новости
На нарушение ПДД при въезде на парковку у ТЦ «Зеленоградский» решили закрыть глаза Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру