Новые штрафы за неоплаченный проезд стали действовать с 9 января. За это время число выписанных штрафов снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но у пассажиров претензий меньше не стало: читатели «Зеленоград.ру» говорят, что оплатить «как положено» нередко физически или технически невозможно.

По правилам пассажир обязан оплатить проезд при входе: приложить билет/карту к валидатору и дождаться подтверждения (зелёной индикации). Вход в автобус допускается через все двери, но с оплатой через валидаторы у соответствующих дверей; ездить без оплаты запрещено.