После повышения штрафа за безбилетный проезд в автобусах до 5000 рублей «культура оплаты» выросла, отчитались в мэрии. Однако там продолжают закрывать глаза на проблему с оплатой, которая возникает из-за хронической переполненности автобусов.
Новые штрафы за неоплаченный проезд стали действовать с 9 января. За это время число выписанных штрафов снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но у пассажиров претензий меньше не стало: читатели «Зеленоград.ру» говорят, что оплатить «как положено» нередко физически или технически невозможно.
По правилам пассажир обязан оплатить проезд при входе: приложить билет/карту к валидатору и дождаться подтверждения (зелёной индикации). Вход в автобус допускается через все двери, но с оплатой через валидаторы у соответствующих дверей; ездить без оплаты запрещено.
Именно здесь возникает «узкое горлышко»: в часы пик пассажиры часто не могут задержаться у валидатора, их проносит мимо валидатора людским потоком, валидаторов не хватает, оплата банковской картой занимает время, а с виртуальной «Тройкой» (QR) нужно встать в фиксированное положение — и иногда к валидатору нельзя добраться вовсе.
Обо всех этих проблемах «Зеленоград.ру» отправил большой запрос в департамент транспорта. Всё, что мы получили в ответ: «Пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Если гражданин не согласен с действиями или решением контролера, он может обжаловать их в установленном законом порядке». Этот ответ подтверждает: в мэрии не хотят видеть проблемы пассажиров или не могут с ними справиться.
Обжалование действительно предусмотрено: жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней со дня вручения/получения (в ведомство или в суд). Но мало кто хочет тратить время и нервы, а иногда ещё и собирать доказательства того, что проблема была не в «нежелании платить», а в технике или обстоятельствах.
Однако, когда пассажир доходит до суда, тот в ряде случаев отменяет штраф. Например, штраф отменили после того, как по запросу суда Мосгортранс сообщил: валидаторы в автобусе были технически исправны, но во время поездки они были выключены — суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения. В других делах суды отменяли штрафы из-за недоказанности обстоятельств или признавали ситуацию малозначительной (например, когда право на льготу было, но документ не предъявили). Возможно, повышение размера штрафа увеличит и число обжалований.
? Но главный вывод, который делают пассажиры: несмотря на добросовестную оплату проезда, автобусов по-прежнему катастрофически не хватает. Если людей продолжают возить «как сельдей в бочке», то спор об оплате — это спор о последствиях, а не о причине.
В дептрансе говорят, что все средства от оплаты проезда и штрафов идут на расширение маршрутной сети и развитие подвижного состава, но переполненность и редкие интервалы как были, так и остаются. И чем меньше становится безбилетников, тем слабее выглядит привычный аргумент «денег на новые автобусы не хватает из-за зайцев».