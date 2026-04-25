17 мая в лесопарке между 4-м и 9-м микрорайонами пройдут семейные соревнования по ориентированию с выбором маршрута: команды получают карту с отмеченными контрольными пунктами (КП) и за ограниченное время должны найти их как можно больше.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Участвовать можно семейными командами: мама, папа и ребёнок или дети; один из родителей с ребёнком или детьми. Бабушки и дедушки тоже могут выйти на маршрут — заменить родителей или стать частью команды. Возрастную категорию для награждения будут считать по самому младшему участнику команды.