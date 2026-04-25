17 мая в лесопарке между 4-м и 9-м микрорайонами пройдут семейные соревнования по ориентированию с выбором маршрута: команды получают карту с отмеченными контрольными пунктами (КП) и за ограниченное время должны найти их как можно больше.
Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Участвовать можно семейными командами: мама, папа и ребёнок или дети; один из родителей с ребёнком или детьми. Бабушки и дедушки тоже могут выйти на маршрут — заменить родителей или стать частью команды. Возрастную категорию для награждения будут считать по самому младшему участнику команды.
На прохождение дадут ровно час. У каждого КП своя «цена»: чем дальше и сложнее точка, тем больше баллов она даст. Поэтому задача не только быстро передвигаться по лесу, но и правильно рассчитать маршрут: взять много ближних точек или рискнуть ради более «дорогих».
Главный судья соревнований — Антон Нестеренко, мастер спорта по спортивному ориентированию и ультрамарафонец.
- Регистрация обязательна: clck.ru/3TG6qZ. Количество мест ограничено.
- Для участия нужен компас.
- Подробности по телефону 8-910-403-27-03 (Анна).
- Стартовый городок разместят в пикниковой зоне 4-го микрорайона.
- Начало — в 11:00.