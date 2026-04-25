Как зеленоградка спустя 22 года получила квартиру бывшего мужа — и как не оказаться под угрозой выселения 25.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Татьяну Шабунину пытались выселить из квартиры, где она прожила больше трёх десятков лет. Районный суд отдал жильё городу, но Мосгорсуд отменил это решение и объяснил, почему у женщины возникло право собственности.

Шабунина въехала в эту однокомнатную квартиру площадью метра ещё в 1992 году — вместе с мужем, Николем Коробовым, который получил её по приватизации. После развода и смерти бывшего мужа она продолжала жить в квартире, платить за коммунальные услуги и содержать жильё, хотя право собственности на неё оформлено не было.

«Зеленоград.ру» изучил судебные документы и поговорил с департаментом городского имущества (ДГИ) — рассказываем детали дела и что делать, чтобы не оказаться в похожей ситуации.

22 года бездействия: что стало главным аргументом суда

Апелляционное определение подробно объясняет логику Мосгорсуда. Районный зеленоградский суд отказал Шабуниной, сославшись на то, что она — бывшая жена, а значит, заведомо знала: квартира ей не принадлежит. Мосгорсуд с этим не согласился.

Коллегия установила: с момента смерти владельца квартиры, её бывшего мужа, в июне 2003 года и до подачи иска в марте 2025 года — почти 22 года — Департамент городского имущества не предпринял ни одного действия в отношении квартиры. Никаких доказательств того, что город заботился об имуществе, ДГИ представить не смог.

Шабунина всё это время была зарегистрирована в квартире, оплачивала коммунальные услуги — все платёжные документы оформлены на её имя — и несла бремя содержания жилья.

Суд пришёл к выводу: длительное бездействие города как участника гражданского оборота равнозначно фактическому отказу от имущества. А Шабунина, в свою очередь, владела квартирой открыто, добросовестно и непрерывно более 22 лет, что даёт право на собственность по приобретательной давности.

Примечательно, что апелляцию подала не только Шабунина, но и зеленоградский прокурор. То есть надзорный орган тоже счёл решение районного суда неправильным.

Почему департамент вспомнил о квартире спустя 22 года

Редакция «Зеленоград.ру» спросила в департамент, почему иск был подан спустя почти 22 года после смерти владельца. В ответе ДГИ объяснил общий порядок работы с выморочным имуществом: проверка проводится на основании информации о смерти одиноко проживавших собственников, поступающей от уполномоченных организаций. На конкретные вопросы редакции ДГИ не ответил.

Это косвенно объясняет, почему город «вспомнил» о квартире: Коробов на момент смерти был зарегистрирован по другому адресу. Информация о его смерти до департамента своевременно не поступила и квартира долгие годы выпадала из поля зрения города. Но это не значит, что она оставалась бы бесхозной навсегда.

Будет ли ДГИ подавать кассационную жалобу — неизвестно.

Как не потерять квартиру, в которой живёшь годами

Выселение из квартиры на старости лет, к сожалению, уже не что-то неординарное. Хадиджа Рзаева — ещё одна зеленоградская пенсионерка, которую ДГИ выселил из квартиры в корпусе 904, где она прожила больше 30 лет. В отличие от Шабуниной, отстоять жильё ей не удалось — в мае 2022 года приставы сменили замок, и женщина оказалась на улице. «Зеленоград.ру» писал об этой истории подробно.

Люди могут жить годами в квартирах, не имея на них оформленных прав: после смерти родственника, после развода, после распада советских предприятий с их служебным жильём. Пока никто не приходит — кажется, что всё в порядке. Но город рано или поздно может вспомнить.

Вот что важно понимать в такой ситуации.

Если владелец квартиры умер и никто не вступил в наследство — имущество становится выморочным и переходит к городу автоматически с момента смерти. Без всякого оформления. То, что город годами не приходит, не означает, что он отказался от своих прав.

Особый риск — если умерший собственник был прописан по другому адресу. В таком случае ДГИ может просто не узнать о смерти вовремя. Именно это, судя по всему, произошло в деле Шабуниной: Коробов был зарегистрирован в другом месте, информация до департамента долго не доходила. Но когда иск всё же был подан — разбирательство растянулось на годы.

При этом право города на выморочное имущество — не абсолютное. Дело Шабуниной это показывает: суд может встать на сторону человека, если тот достаточно долго и добросовестно содержал квартиру, а город всё это время бездействовал.

Если вы живёте в квартире без оформленных прав и платите за неё — фиксируйте это. Квитанции, договоры, выписки — всё, что подтверждает, что именно вы несёте бремя содержания. Это может стать основой для иска о приобретательной давности, если прошло больше 15 лет и владение было добросовестным, открытым и непрерывным.

Если вы понимаете, что живёте в квартире без оформленных прав — лучше проконсультироваться с юристом заранее, не дожидаясь иска.

