Татьяну Шабунину пытались выселить из квартиры, где она прожила больше трёх десятков лет. Районный суд отдал жильё городу, но Мосгорсуд отменил это решение и объяснил, почему у женщины возникло право собственности.
Шабунина въехала в эту однокомнатную квартиру площадью метра ещё в 1992 году — вместе с мужем, Николем Коробовым, который получил её по приватизации. После развода и смерти бывшего мужа она продолжала жить в квартире, платить за коммунальные услуги и содержать жильё, хотя право собственности на неё оформлено не было.
«Зеленоград.ру» изучил судебные документы и поговорил с департаментом городского имущества (ДГИ) — рассказываем детали дела и что делать, чтобы не оказаться в похожей ситуации.
22 года бездействия: что стало главным аргументом суда
Апелляционное определение подробно объясняет логику Мосгорсуда. Районный зеленоградский суд отказал Шабуниной, сославшись на то, что она — бывшая жена, а значит, заведомо знала: квартира ей не принадлежит. Мосгорсуд с этим не согласился.
Коллегия установила: с момента смерти владельца квартиры, её бывшего мужа, в июне 2003 года и до подачи иска в марте 2025 года — почти 22 года — Департамент городского имущества не предпринял ни одного действия в отношении квартиры. Никаких доказательств того, что город заботился об имуществе, ДГИ представить не смог.
Шабунина всё это время была зарегистрирована в квартире, оплачивала коммунальные услуги — все платёжные документы оформлены на её имя — и несла бремя содержания жилья.
Суд пришёл к выводу: длительное бездействие города как участника гражданского оборота равнозначно фактическому отказу от имущества. А Шабунина, в свою очередь, владела квартирой открыто, добросовестно и непрерывно более 22 лет, что даёт право на собственность по приобретательной давности.
Примечательно, что апелляцию подала не только Шабунина, но и зеленоградский прокурор. То есть надзорный орган тоже счёл решение районного суда неправильным.
Почему департамент вспомнил о квартире спустя 22 года
Редакция «Зеленоград.ру» спросила в департамент, почему иск был подан спустя почти 22 года после смерти владельца. В ответе ДГИ объяснил общий порядок работы с выморочным имуществом: проверка проводится на основании информации о смерти одиноко проживавших собственников, поступающей от уполномоченных организаций. На конкретные вопросы редакции ДГИ не ответил.
Это косвенно объясняет, почему город «вспомнил» о квартире: Коробов на момент смерти был зарегистрирован по другому адресу. Информация о его смерти до департамента своевременно не поступила и квартира долгие годы выпадала из поля зрения города. Но это не значит, что она оставалась бы бесхозной навсегда.
Будет ли ДГИ подавать кассационную жалобу — неизвестно.
Как не потерять квартиру, в которой живёшь годами
Выселение из квартиры на старости лет, к сожалению, уже не что-то неординарное. Хадиджа Рзаева — ещё одна зеленоградская пенсионерка, которую ДГИ выселил из квартиры в корпусе 904, где она прожила больше 30 лет. В отличие от Шабуниной, отстоять жильё ей не удалось — в мае 2022 года приставы сменили замок, и женщина оказалась на улице. «Зеленоград.ру» писал об этой истории подробно.
Люди могут жить годами в квартирах, не имея на них оформленных прав: после смерти родственника, после развода, после распада советских предприятий с их служебным жильём. Пока никто не приходит — кажется, что всё в порядке. Но город рано или поздно может вспомнить.
Вот что важно понимать в такой ситуации.
Если владелец квартиры умер и никто не вступил в наследство — имущество становится выморочным и переходит к городу автоматически с момента смерти. Без всякого оформления. То, что город годами не приходит, не означает, что он отказался от своих прав.
Особый риск — если умерший собственник был прописан по другому адресу. В таком случае ДГИ может просто не узнать о смерти вовремя. Именно это, судя по всему, произошло в деле Шабуниной: Коробов был зарегистрирован в другом месте, информация до департамента долго не доходила. Но когда иск всё же был подан — разбирательство растянулось на годы.
При этом право города на выморочное имущество — не абсолютное. Дело Шабуниной это показывает: суд может встать на сторону человека, если тот достаточно долго и добросовестно содержал квартиру, а город всё это время бездействовал.
Если вы живёте в квартире без оформленных прав и платите за неё — фиксируйте это. Квитанции, договоры, выписки — всё, что подтверждает, что именно вы несёте бремя содержания. Это может стать основой для иска о приобретательной давности, если прошло больше 15 лет и владение было добросовестным, открытым и непрерывным.
Если вы понимаете, что живёте в квартире без оформленных прав — лучше проконсультироваться с юристом заранее, не дожидаясь иска.