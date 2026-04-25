Как не потерять квартиру, в которой живёшь годами

Выселение из квартиры на старости лет, к сожалению, уже не что-то неординарное. Хадиджа Рзаева — ещё одна зеленоградская пенсионерка, которую ДГИ выселил из квартиры в корпусе 904, где она прожила больше 30 лет. В отличие от Шабуниной, отстоять жильё ей не удалось — в мае 2022 года приставы сменили замок, и женщина оказалась на улице. «Зеленоград.ру» писал об этой истории подробно.

Люди могут жить годами в квартирах, не имея на них оформленных прав: после смерти родственника, после развода, после распада советских предприятий с их служебным жильём. Пока никто не приходит — кажется, что всё в порядке. Но город рано или поздно может вспомнить.

Вот что важно понимать в такой ситуации.

Если владелец квартиры умер и никто не вступил в наследство — имущество становится выморочным и переходит к городу автоматически с момента смерти. Без всякого оформления. То, что город годами не приходит, не означает, что он отказался от своих прав.

Особый риск — если умерший собственник был прописан по другому адресу. В таком случае ДГИ может просто не узнать о смерти вовремя. Именно это, судя по всему, произошло в деле Шабуниной: Коробов был зарегистрирован в другом месте, информация до департамента долго не доходила. Но когда иск всё же был подан — разбирательство растянулось на годы.

При этом право города на выморочное имущество — не абсолютное. Дело Шабуниной это показывает: суд может встать на сторону человека, если тот достаточно долго и добросовестно содержал квартиру, а город всё это время бездействовал.

Если вы живёте в квартире без оформленных прав и платите за неё — фиксируйте это. Квитанции, договоры, выписки — всё, что подтверждает, что именно вы несёте бремя содержания. Это может стать основой для иска о приобретательной давности, если прошло больше 15 лет и владение было добросовестным, открытым и непрерывным.

Если вы понимаете, что живёте в квартире без оформленных прав — лучше проконсультироваться с юристом заранее, не дожидаясь иска.