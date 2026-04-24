Для жителей Зеленограда это означает не только еще один прямой рейс до Петербурга без поездки на Ленинградский вокзал, но и первый поезд, в котором есть не только сидячие места.

Из Крюково новый поезд отправляется в Санкт-Петербург в 07:03 и прибывает в 12:45 (в пути 5 часов 42 минуты), обратно из Петербурга — в 14:40 с прибытием в Крюково в 20:58. Поезд ходит через день.

Билеты на «Аврору» уже поступили в продажу. На момент публикации минимальная стоимость сидячих мест начинается примерно от 1500 рублей, купе — от 2800 рублей, СВ — от 9400 рублей. Цена зависит от даты и спроса и может меняться.

У сидячих мест есть кресла с регулировкой наклона спинки, откидные столики и подножки, а каждое место оборудовано розетками и USB-портами. В вагонах улучшенной компоновки часть кресел может разворачиваться на 180 градусов.