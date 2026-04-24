С 27 апреля на маршруте Москва — Санкт-Петербург запускают новую пару скоростных поездов «Аврора» (№739/740), среди остановок которых есть станция Крюково (Зеленоград). Из Москвы поезд начнет ходить с 28 апреля через день.
Для жителей Зеленограда это означает не только еще один прямой рейс до Петербурга без поездки на Ленинградский вокзал, но и первый поезд, в котором есть не только сидячие места.
Из Крюково новый поезд отправляется в Санкт-Петербург в 07:03 и прибывает в 12:45 (в пути 5 часов 42 минуты), обратно из Петербурга — в 14:40 с прибытием в Крюково в 20:58. Поезд ходит через день.
Билеты на «Аврору» уже поступили в продажу. На момент публикации минимальная стоимость сидячих мест начинается примерно от 1500 рублей, купе — от 2800 рублей, СВ — от 9400 рублей. Цена зависит от даты и спроса и может меняться.
У сидячих мест есть кресла с регулировкой наклона спинки, откидные столики и подножки, а каждое место оборудовано розетками и USB-портами. В вагонах улучшенной компоновки часть кресел может разворачиваться на 180 градусов.
«Аврора» — двухэтажный скоростной поезд. В составе есть вагон-бистро. В обычной компоновке такой состав рассчитан примерно на 1200 пассажиров.
Помимо «Авроры», из Зеленограда в Санкт-Петербург ходят и другие прямые поезда:
«Сапсан»: отправление в 07:26 и 21:05, самый быстрый вариант — в пути 3:30—3:50, цены от 1700 рублей
«Невский экспресс»: отправление в 7:03, около 5:50 в пути, от 1100 рублей
«Ласточка»: отправление в 16:11, около 5:45 в пути, от 800-900 рублей