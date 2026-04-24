На просьбу посадить новые саженцы ответили, что на 2026 год программа по посадке кустарников и деревьев уже сформирована, и корпус 355 «будет включен в последующие годы». Кроме того, жителей обнадежили, что к лету «размер и плотность зеленых насаждений увеличится».

По закону штрафы. На практике — разъяснительные беседы

Всё это очень мило, но вообще-то в Москве за незаконное повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность: штрафы до 50 тысяч/300 тысяч рублей для должностных/юридических лиц, а кроме того, возмещение ущерба по спецметодике, введённой мэрией с 2021 года: виновник должен выплатить полную сумму восстановления растений (стоимость посадочного материала, работ по высадке, а также по уходу на период от года до 10 лет).

Основная сложность правоприменения — в том, как зафиксировать нарушение. Можно использовать записи с камер видеонаблюдения, сделать фотографии, найти других свидетелей и вызвать полицию для составления протокола. Но всё это нужно делать сразу, а во время снегопадов или из-за больших сугробов могут быть сложности с фото/видеофиксацией, да и взаимодействовать с полицией тоже не все готовы.

Мэрия советует другие способы: написать на портал «Наш город», в ОАТИ или департамент природопользования. Но обращения о сломанных саженцах у корпуса 355 исчерпывающе показывают, как это (не)работает: ОАТИ и департамент к жалобам интереса не проявили, а управляющая компания сняла сама с себя всю ответственность — ведь доказать это спустя столько времени уже не получится, да и вряд ли кто-то станет этим заниматься.