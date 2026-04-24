Сломанные снегоуборщиками деревья и кусты «Жилищник» обещает посадить заново — но отвечать за это никто не будет 24.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Всю зиму и часть весны зеленоградцы наблюдали одну и ту же картину: тракторы сгребают снег, разъезжая по газонам, кустам и деревьям. Жители корпуса 355 написали жалобу на портал «Наш город» и добились признания проблемы: сломанные саженцы и кусты пообещали когда-нибудь заменить. Но виновных, судя по ответу управляющей компании, нет: всё свелось к «разъяснительным беседам». Поэтому хоть сажай новые деревья, хоть не сажай — если за их уничтожение никто не отвечает, следующей зимой история может повториться.

Сломали — поговорили — посадят потом

«В ходе уборки снега были повреждены и уничтожены взрослые кустарники сирени. Прошу посадить заново», — написал Иван. Его поддержала Диана: «Этой зимой уничтожено более 10 саженцев, высаженных около дома».

«Жилищник» признал, что «зелёные насаждения сломаны в результате вандальных действий» и провёл с сотрудниками «разъяснительные беседы о недопущении указанного нарушения». Никаких штрафов и увольнений: в отличие от деревьев и кустов ни один сотрудник ЖКХ не пострадал.

На просьбу посадить новые саженцы ответили, что на 2026 год программа по посадке кустарников и деревьев уже сформирована, и корпус 355 «будет включен в последующие годы». Кроме того, жителей обнадежили, что к лету «размер и плотность зеленых насаждений увеличится».

По закону штрафы. На практике — разъяснительные беседы

Всё это очень мило, но вообще-то в Москве за незаконное повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность: штрафы до 50 тысяч/300 тысяч рублей для должностных/юридических лиц, а кроме того, возмещение ущерба по спецметодике, введённой мэрией с 2021 года: виновник должен выплатить полную сумму восстановления растений (стоимость посадочного материала, работ по высадке, а также по уходу на период от года до 10 лет).

Основная сложность правоприменения — в том, как зафиксировать нарушение. Можно использовать записи с камер видеонаблюдения, сделать фотографии, найти других свидетелей и вызвать полицию для составления протокола. Но всё это нужно делать сразу, а во время снегопадов или из-за больших сугробов могут быть сложности с фото/видеофиксацией, да и взаимодействовать с полицией тоже не все готовы.

Мэрия советует другие способы: написать на портал «Наш город», в ОАТИ или департамент природопользования. Но обращения о сломанных саженцах у корпуса 355 исчерпывающе показывают, как это (не)работает: ОАТИ и департамент к жалобам интереса не проявили, а управляющая компания сняла сама с себя всю ответственность — ведь доказать это спустя столько времени уже не получится, да и вряд ли кто-то станет этим заниматься.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, уборка улиц и дворов, дворники
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру