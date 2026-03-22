В нескольких микрорайонах Зеленограда жители жалуются на последствия зимней уборки: техника ломает кусты, заезжает на газоны и повреждает дворовое благоустройство.
«Сегодня у корпуса 807, трактор кусты под корень режет, ездит прямо по газону, который в конце лета благоустроили, ломает ветки и кусты. Теплая погода ещё неделю продержится, сугробы растают сами», — пишут жители в чате района.
Похожая ситуация — в 20-м микрорайоне. Несколько дней назад у корпуса 2014 после уборки снега были уничтожены саженцы сирени, дёрена и жимолости, повреждена калина.
«Мы тут живём и хотели видеть свой двор красивым и зелёным. Трактор чистил там, где нет ограждений, в итоге мы остались без кустов», — рассказала местная жительница.
Проблема не ограничивается зелёными насаждениями. В 3-м микрорайоне жалуются на сломанные за зиму лавочки и урны.
«Я — урожденная зеленоградка, мне уже 59 лет. В 70-е и 80-е годы снега всегда было много, но наш город убирали бережно, ничего не ломали. То, что я вижу сейчас, приводит меня в ярость. Почему „Жилищник“ безнаказанно разрушает наш город, а управа и префектура в упор ничего не видят?», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» Маргарита.
Схожая картина по всему городу: техника заезжает туда, где под снегом находятся кусты и элементы благоустройства, после чего остаются повреждения, колеи и сломанные ветки. Речь идёт не о единичных случаях, а о повторяющейся ситуации. Складывается ощущение системной проблемы: дворы благоустраивают, а затем при уборке снега эти же элементы разрушаются.
Во время сильных снегопадов механизированная уборка выглядела оправданной. Но сейчас, на фоне оттепели, жители задаются вопросом: зачем продолжать интенсивную механизированную уборку там, где снег уже может растаять сам, если под ним скрыты кусты, газоны и дворовые элементы.
Решения, по словам жителей, лежат на поверхности. Например, можно заранее обозначать вешками или другими маркерами зоны, куда технике нельзя заезжать: места с кустарниками, саженцами, лавочками и урнами.
Подобные подходы используют и в других городах и странах со снежной зимой: где-то вокруг уличной мебели убирают вручную, где-то ограничивают заезд тяжёлой техники в зелёные зоны, а где-то учитывают такие риски ещё на этапе проектирования дворов.
В Зеленограде же, судя по жалобам, зимнюю уборку продолжают проводить без оглядки на то, что «вытает» весной. Вопрос не только в аккуратности, но и в эффективности. Если после каждой зимы приходится заново восстанавливать кусты, лавочки и урны, это означает дополнительные расходы — и их можно было бы избежать. Особенно сейчас, на фоне уменьшения доходов городского бюджета.