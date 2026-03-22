Схожая картина по всему городу: техника заезжает туда, где под снегом находятся кусты и элементы благоустройства, после чего остаются повреждения, колеи и сломанные ветки. Речь идёт не о единичных случаях, а о повторяющейся ситуации. Складывается ощущение системной проблемы: дворы благоустраивают, а затем при уборке снега эти же элементы разрушаются.

Во время сильных снегопадов механизированная уборка выглядела оправданной. Но сейчас, на фоне оттепели, жители задаются вопросом: зачем продолжать интенсивную механизированную уборку там, где снег уже может растаять сам, если под ним скрыты кусты, газоны и дворовые элементы.

Решения, по словам жителей, лежат на поверхности. Например, можно заранее обозначать вешками или другими маркерами зоны, куда технике нельзя заезжать: места с кустарниками, саженцами, лавочками и урнами.

Подобные подходы используют и в других городах и странах со снежной зимой: где-то вокруг уличной мебели убирают вручную, где-то ограничивают заезд тяжёлой техники в зелёные зоны, а где-то учитывают такие риски ещё на этапе проектирования дворов.

В Зеленограде же, судя по жалобам, зимнюю уборку продолжают проводить без оглядки на то, что «вытает» весной. Вопрос не только в аккуратности, но и в эффективности. Если после каждой зимы приходится заново восстанавливать кусты, лавочки и урны, это означает дополнительные расходы — и их можно было бы избежать. Особенно сейчас, на фоне уменьшения доходов городского бюджета.