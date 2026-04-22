Четырехэтажная парковка на 249 места расположена на Зеленоградской улице, 24 — в пяти минутах пешком от станции МЦД и метро (если идти через дворы).
Парковка бесплатна, если после постановки машины совершить не менее двух поездок на метро или МЦД — первая должна начаться от «Ховрино», последняя — от любой другой станции.
Без этого условия тариф составляет 50 рублей в час с 6:00 до 22:00. В остальное время — 50 рублей в час первые два часа, затем бесплатно при непрерывной стоянке. Номер парковки в системе «Московского паркинга» 9900.
История этого паркинга растянулась на пять лет. Проект утвердили в 2020 году, и в конце декабря 2023-го ввели в эксплуатацию. Но так и не открыли для водителей. Всё это время она не работала, несмотря на то что свет внутри горел и указатели работали.
«Ховрино» — ближайший крупный транспортный узел к нашему городу: для зеленоградцев удобно приехать сюда на машине по Ленинградскому шоссе или М-11, оставить машину и поехать дальше на метро или МЦД.
Это уже вторая перехватывающая парковка у «Ховрино». Первая — номер 9175, на 57 мест — работает с марта 2023 года на улице Дыбенко.