Четырехэтажная парковка на 249 места расположена на Зеленоградской улице, 24 — в пяти минутах пешком от станции МЦД и метро (если идти через дворы).

Парковка бесплатна, если после постановки машины совершить не менее двух поездок на метро или МЦД — первая должна начаться от «Ховрино», последняя — от любой другой станции.

Без этого условия тариф составляет 50 рублей в час с 6:00 до 22:00. В остальное время — 50 рублей в час первые два часа, затем бесплатно при непрерывной стоянке. Номер парковки в системе «Московского паркинга» 9900.