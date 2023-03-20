У метро «Ховрино» открылась перехватывающая парковка. Она расположена между метро и кругом на улице Дыбенко. Её номер 9175, правда, в навигаторе пока не находится.
На этой парковке можно бесплатно оставить автомобиль с 5:30 до 2:00, если потом совершить не менее двух поездок на метро, первая из которых будет от «Ховрино».
Иначе тариф составит 50 рублей в час с 6 утра до 22 часов, а с 22 часов — 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем бесплатно — до 6 утра. Подробные правила оплаты таких парковок на сайте transport.mos.ru.
На парковке места для 64 машин и ещё семь для инвалидов.
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Возле метро «Ховрино» открылась перехватывающая парковка. Она бесплатная, если потом поехать на метро Новости
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