На этой парковке можно бесплатно оставить автомобиль с 5:30 до 2:00, если потом совершить не менее двух поездок на метро, первая из которых будет от «Ховрино».

Иначе тариф составит 50 рублей в час с 6 утра до 22 часов, а с 22 часов — 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем бесплатно — до 6 утра. Подробные правила оплаты таких парковок на сайте transport.mos.ru.

На парковке места для 64 машин и ещё семь для инвалидов.