В четверг, 16 апреля, около 18 часов ребёнок переходил местный проезд от домов к спорткомплексу на отрезке между корпусами 915 и 916. Его сбил легковой автомобиль под управлением 46-летней женщины. ДТП произошло в жилой зоне — у пешехода там приоритет всегда и везде, включая проезды для автомобилей.
Скорая помощь отвезла ребёнка в горбольницу. О его состоянии ничего не сообщается.
«Что ещё должно случиться, чтобы здесь навели порядок?» — возмутился в чате района очевидец происшествия Александр.
Хаотичная парковка машин посетителей «Спутник Арены» и местных жителей стала серьёзной проблемой с момента постройки спорткомплекса. Свою территорию для парковки он закрыл, поэтому посетители вынуждены пользоваться парковочными местами в местных проездах и во дворах.
Жители давно просят управу или добиться от учреждения открытия территории для парковки своих посетителей, или обустроить дополнительную парковку неподалеку. Управа уже не раз сообщала, что не может найти для неё место. Собственной парковки для посетителей у «Спутник Арены» нет — она не была предусмотрена проектом.
Кроме того, жители предлагали устроить одностороннее автодвижение вокруг башен 914-917, которое уже отчасти существует де-факто и помогает снизить хаос — с другой стороны домов также расположены две школы и спортивная школа, куда родители со всего города привозят детей. Префектура идею одностороннего движения не поддержала — ограничились «мониторингом движения», который не дал никаких результатов.
За несколько лет зеленоградские чиновники так и не предложили ни одного работающего решения. Они часто действуют по принципу «когда собьют, приходите», но здесь, похоже, ситуация дошла до той стадии, когда даже ДТП с ребёнком может ничего не изменить. Значит, жителям, вероятно, придётся обращаться уже не в управу и префектуру, а туда, куда обращаются в безвыходных случаях — в прокуратуру, Следственный комитет или администрацию президента.