В четверг, 16 апреля, около 18 часов ребёнок переходил местный проезд от домов к спорткомплексу на отрезке между корпусами 915 и 916. Его сбил легковой автомобиль под управлением 46-летней женщины. ДТП произошло в жилой зоне — у пешехода там приоритет всегда и везде, включая проезды для автомобилей.

Скорая помощь отвезла ребёнка в горбольницу. О его состоянии ничего не сообщается.

«Что ещё должно случиться, чтобы здесь навели порядок?» — возмутился в чате района очевидец происшествия Александр.