Квартиру, из которой четыре года назад выселили пенсионерку, продали на торгах 21.04.2026 ZELENOGRAD.RU

17 апреля департамент городского имущества Москвы провел аукцион по продаже квартиры в корпусе 904 — той самой, из которой в мае 2022 года выселили 68-летнюю Хадиджу Рзаеву. Четыре года квартира пустовала, а Хадиджа сначала жила в подъезде и до сих пор не может смириться с потерей родного дома.

«Зеленоград.ру» рассказывал о судьбе Рзаевой в 2022 году. Она прожила в 904-м корпусе больше 30 лет, но формальных прав на жильё у неё не было.

В конце 1980-х Рзаева с семьёй приехала в Зеленоград по лимиту и получила двухкомнатную квартиру на первом этаже площадью 44 кв.м от «Микрона» как место в бывшем заводском общежитии. После смерти мужа и распада СССР оформление жилья зависло, документы пропали, а позже суды решили, что законных оснований для найма и постоянного проживания у семьи нет, поскольку предоставление квартиры не было оформлено надлежащим образом.

В 2008 году право собственности на квартиру перешло к городу. Рзаева просила пустить её жить в квартиру на правах социального найма, но ей отказали.

После выселения Рзаевой в 2022 году квартира несколько лет пустовала — это подтверждает выписка из домовой книги. Спустя три года — в декабре 2025-го, департамент заказал оценку. Итоговая стоимость составила 201 991 рубль за квадратный метр. Начальная цена аукциона — 8,9 млн рублей. На прошлой неделе квартиру продали на торгах за 9,6 млн.

На запрос редакции «Зеленоград.ру» о том, использовалась ли квартира в эти годы и почему принято решение о продаже, а не о передаче в социальный жилищный фонд, департамент ответил общими словами: квартира не соответствует установленным требованиям для предоставления очередникам, поэтому было принято решение о продаже. Похоже, причина в несогласованное перепланировке, которая формально исключает жильё из социального фонда.

После выселения Хадиджа писала письма Путину и Собянину, ходила на приём в прокуратуру, подала иск на приставов, которые сломали замок. Читатели «Зеленоград.ру» собирали петицию в её поддержку. Управа приходила, расспрашивала соседей и уходила. Прокуратура обещала ответить через десять дней — не ответила. Уполномоченный по правам человека прислал формальную бумагу. Реально помогал только благотворительный фонд «Милосердие», работающий с бывшими сотрудниками зеленоградских предприятий.

«Почему не выселяли, когда я была молодая, когда у меня ещё было здоровье?» — говорила тогда Рзаева.

Сейчас Рзаевой 71 год. Она живёт в съёмном жилье в Химках. Периодически приезжает к закрытой двери квартиры — свои вещи она так и не смогла забрать, их изъяли приставы. Про аукцион она ничего не знала, до последнего надеялась вернуться домой.

История Рзаевой — не единичная. Ещё один случай выселения пенсионерки, которая также прожила 30 лет в квартире, закончился иначе. Татьяна Шабунина смогла отстоять свое жилье. Зеленоградка жила в квартире без оформленных прав после смерти бывшего мужа. ДГИ попытался её выселить, но Мосгорсуд в феврале 2026 года встал на сторону Шабуниной и признал за ней право собственности по приобретательной давности.

Метки:
сюжет: рзаева хадиджа - выселили из квартиры
