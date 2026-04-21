17 апреля департамент городского имущества Москвы провел аукцион по продаже квартиры в корпусе 904 — той самой, из которой в мае 2022 года выселили 68-летнюю Хадиджу Рзаеву. Четыре года квартира пустовала, а Хадиджа сначала жила в подъезде и до сих пор не может смириться с потерей родного дома.

«Зеленоград.ру» рассказывал о судьбе Рзаевой в 2022 году. Она прожила в 904-м корпусе больше 30 лет, но формальных прав на жильё у неё не было.

В конце 1980-х Рзаева с семьёй приехала в Зеленоград по лимиту и получила двухкомнатную квартиру на первом этаже площадью 44 кв.м от «Микрона» как место в бывшем заводском общежитии. После смерти мужа и распада СССР оформление жилья зависло, документы пропали, а позже суды решили, что законных оснований для найма и постоянного проживания у семьи нет, поскольку предоставление квартиры не было оформлено надлежащим образом.