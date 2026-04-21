О возможном выходе Гриценко из колонии и отправке на СВО стало известно два года назад. В Зеленограде новость о возможном скором освобождении Гриценко вызвала в городе сильную реакцию.

Отдельно обсуждалось, было ли ему вообще куда возвращаться. После смерти матери неприватизированная квартира, где Гриценко был зарегистрирован, отошла государству. При этом теоретически после освобождения он мог попытаться встать на жилищный учёт.

Гриценко — бывший милиционер, уволенный за пьянство. В 1993 году он убил женщину, в 2000-м вышел по УДО, а в 2001 году совершил серию нападений на женщин в Зеленограде и на севере Москвы. В 2002 году его приговорили к 22 годам колонии.

Похоже, сейчас можно говорить о двух вещах: Гриценко умер, и тема его возможного возвращения в Зеленоград фактически завершилась.

Но Гриценко — не единственный осуждённый убийца, чьё досрочное возвращение в Зеленоград стало возможным благодаря участию в СВО. Например, летом 2023 года стало известно, что житель 3-го микрорайона Александр Л., приговорённый к 13 годам колонии за убийство прохожего в конце 2020 года, оказался на свободе после вербовки в ЧВК «Вагнер», пробыв в заключении всего два года. Где он находится сейчас осуществляется ли за ним надзор, неизвестно.