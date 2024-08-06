Новые сведения появились о «зеленоградском чикатило» Юрии Гриценко. Но они не поясняют, где он находится после освобождения 06.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Издание МК в обширной статье утверждает, что серийный убийца «освобожден условно» почти год назад — 25 сентября 2023 года, до истечения срока. Подробно разбирая сами убийства, совершенные 23 года назад, ответа на вопрос, где Гриценко сейчас, в статье МК так и нет.

Утверждение, «зеленоградский маньяк скрылся после освобождения», вынесенное в заголовок, ничем не подкрепляется — не скрылся, а просто неизвестно, где находится, это разные вещи.

Информация о том, что ещё с прошлого года Гриценко находится в зоне СВО, появлялась и раньше, тоже неофициально — со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах.

При этом, похоже, возвращаться в Зеленоград ему некуда — после смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Однако он может вернуться в Зеленоград и на общих основаниях встать на учет, как нуждающийся в получении жилья.

Первое убийство Гриценко совершил в 1993 году, затем освободился и в 2001-м году начал нападать на женщин в зеленоградском лесопарке — бил их молотком по голове, забирал вещи. Затем он продолжил нападения на севере Москвы. Там его и задержал случайный прохожий. В результате 14 нападений четыре женщины скончались. В апреле 2002 года сорокалетнего Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы за полтора десятка разбойных нападений и убийства.

Читайте также
Новость о возможном скором освобождении серийного убийцы — «зеленоградского чикатило» — взбудоражила город
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
гриценко юрий михайлович
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Перерывы между автобусами е41 регулярно достигают 30-40 минут в час пик. Некоторые пассажиры подозревают провокацию Мосгортранса Новости
В злополучном проезде между Центральным и Московским проспектами возобновили какие-то работы. А нелегальный, но очень нужный выезд на Московский проспект снова кем-то открыт Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 запускает розыгрыш сертификата на покупку любой понравившейся пары обуви из наличия в магазине «PitStep» в ТЦ «Панфиловский» Реклама
На маршрут Зеленоград — Солнечногорск запустили новые автобусы Новости
Финансирование московских школьников повысили, но совсем чуть-чуть Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
Новые сведения появились о «зеленоградском чикатило» Юрии Гриценко. Но они не поясняют, где он находится после освобождения Новости
Облава на безбилетников проходит возле метро «Ховрино» Новости
Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания Реклама
Благотворительную акцию «Дети важнее цветов» к 1 сентября проводит зеленоградский фонд «Важные люди» Новости
«Перекрёсток» на Солнечной аллее закрыт на неопределенное время для уничтожения мышей. Другие магазины в здании увешали вход объявлениями, что они продолжают работать Новости
Инженерные коммуникации под ключ — с компанией MSK Septik Group Реклама
Светомузыкальные концерты проводят каждую неделю в парке «Площадь часов» в микрорайоне МЖК Новости
За угрозу убийством в 11-м микрорайоне задержали мужчину. И отпустили под обещание хорошо себя вести Новости
Попался! Придется выполнять условия SURA SUSHI Реклама
Парковка на улицах возле метро «Ховрино» и «Речной вокзал» стала платной Новости
Огромный квадрокоптер представит зеленоградская компания на выставке вооружения Новости
Компания «Снегович.com» рада сообщить о розыгрыше призов для своих подписчиков Реклама
В новом 22-м микрорайоне открылась первая «Пятерочка». Скоро будет вторая Новости
Государство дало 15 миллиардов на создание масштабного серийного производства силовой электроники в Зеленограде Новости
Салон красоты «Никор» — акции и программы августа Реклама
Новая станция МЦД-3 Митьково открылась для пассажиров Новости
К башне на Центральном проспекте пристроят дополнительные опоры, чтобы не разрушился фасад Новости
Компания «ЗелДез» - профессиональная обработка от клопов, тараканов, блох, муравьёв, чешуйниц, плесени, грибка, запахов Реклама
«Просто не перезимовали» — причину гибели большого количества кустов в 5-м микрорайоне установить не удалось (или не захотелось) Новости
Договор на обслуживание коммерческого маршрута «Голубое — Зеленопарк» продлили на пять лет. Перевозчик планирует заменить автобусы на более удобные Новости
На заводе «Микрон» открыты вакансии оператора производства и наладчика технологическго оборудования Реклама
Префектура отказалась легализовать новый выезд из 3-го микрорайона. Похоже, чиновникам просто лень работать Новости
Ещё два ребенка попали в больницу после наездов электросамоката и электровелосипеда Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
Уличный бассейн в 16-м микрорайоне отказался делать туалеты в раздевалке. Несмотря на предостережение Роспотребнадзора Новости
Жильцам сгоревшей квартиры в корпусе 403 нужна помощь. Выгорело практически всё, нет воды и света Новости
«Интрендс»: товары в аниме-стиле, Кей-поп и азиатские вкусняшки Реклама
На новом вокзале станции Крюково не нашлось места для отдела полиции. При этом в росте преступлений полицейские винят запуск МЦД Новости
МИЭТ подготовил учителей черчения для зеленоградских школ. Вот что будут знать ученики Новости
Скидка 30% на товары для вязания бренда KnitPro — с 22 июля по 4 августа в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру