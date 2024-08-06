Утверждение, «зеленоградский маньяк скрылся после освобождения», вынесенное в заголовок, ничем не подкрепляется — не скрылся, а просто неизвестно, где находится, это разные вещи.

Информация о том, что ещё с прошлого года Гриценко находится в зоне СВО, появлялась и раньше, тоже неофициально — со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах.

При этом, похоже, возвращаться в Зеленоград ему некуда — после смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Однако он может вернуться в Зеленоград и на общих основаниях встать на учет, как нуждающийся в получении жилья.

Первое убийство Гриценко совершил в 1993 году, затем освободился и в 2001-м году начал нападать на женщин в зеленоградском лесопарке — бил их молотком по голове, забирал вещи. Затем он продолжил нападения на севере Москвы. Там его и задержал случайный прохожий. В результате 14 нападений четыре женщины скончались. В апреле 2002 года сорокалетнего Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы за полтора десятка разбойных нападений и убийства.