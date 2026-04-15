В начале апреля прекратила работу школа 618 в корпуса 222А — все классы вывели в другие корпуса. Оставшуюся весну и весь следующий учебный год дети будут учиться в соседних микрорайонах. Ремонт продлится до 1 сентября 2027 года.

Отношение к капитальному ремонту у самих школьников, их родителей и сотрудников школы спорное — в опросе «Зеленоград.ру» их мнения за и против ремонта разделились пополам.

В этом году реконструкция начнётся или уже началась в восьми школах: школа 618 (корпус 222А), школа 719 (корпус 921А), школа 1528 (корпус 844), школа 1557 (корпус 529), школа 1150 (корпус 1642), школа 1151 (корпус 1468), школа 1194 (корпус 1555), школа 1912 (корпус 1816).

«Временные изменения не повлияют на образовательный процесс, — дружно обещают во всех школах. — Гибкий график обучения вводиться не будет. Все занятия дополнительного образования сохраняются. В корпусах, где временно будет проходить обучение, созданы все условия для комфортного пребывания детей».