В начале апреля прекратила работу школа 618 в корпуса 222А — все классы вывели в другие корпуса. Оставшуюся весну и весь следующий учебный год дети будут учиться в соседних микрорайонах. Ремонт продлится до 1 сентября 2027 года.
Отношение к капитальному ремонту у самих школьников, их родителей и сотрудников школы спорное — в опросе «Зеленоград.ру» их мнения за и против ремонта разделились пополам.
В этом году реконструкция начнётся или уже началась в восьми школах: школа 618 (корпус 222А), школа 719 (корпус 921А), школа 1528 (корпус 844), школа 1557 (корпус 529), школа 1150 (корпус 1642), школа 1151 (корпус 1468), школа 1194 (корпус 1555), школа 1912 (корпус 1816).
«Временные изменения не повлияют на образовательный процесс, — дружно обещают во всех школах. — Гибкий график обучения вводиться не будет. Все занятия дополнительного образования сохраняются. В корпусах, где временно будет проходить обучение, созданы все условия для комфортного пребывания детей».
Всего московская программа модернизации школьных зданий «Моя школа» затронула уже 16 школьных зданий в Зеленограде. Она стартовала в 2024 году, и первые две школы уже открылись после такого капремонта 1 сентября 2025 года — в 11-м микрорайоне и в 14-м микрорайоне. В 2025 году ушли на ремонт еще шесть школ — до 1 сентября 2026 года.
«Программа „Моя школа“ подразумевает полноценную реконструкцию школьных зданий. Ее участниками становятся, в первую очередь, корпуса, требующие капитального ремонта, и те здания, которые нуждаются в обновлении с учетом современных стандартов», — объясняют в департаменте.
В ходе ремонта от школьного здания остаётся остов, внутри всё полностью переделывают. В результате ремонта и модернизации в школах появятся технологичные и многофункциональные пространства, новое современное оборудование в классах, лаборатории и мастерские, медиатека, зоны для отдыха, спорта и творчества.