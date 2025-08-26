Во всех кабинетах установлена современная мебель и техника. Кабинеты химии, биологии, физики и информатики разделены на отдельные зоны: практическая и теоретическая. Также у каждого из научных классов рядом есть лаборантская. В классах для точных наук новое оборудование: к примеру, 3D сканеры, приборы для химических анализов воды и почвы. Спортивные залы, хореографический зал, душевые, раздевалки, туалеты.

В рекреационных зонах пуфы и места для отдыха прямо на подоконниках, есть шкафчики для хранения с кодовыми замками. На каждом этаже — питьевые фонтанчики. В просторных столовых уже можно перекусить.

Расположение кабинетов и их дизайн в обеих школах сделаны практически одинаково. Однако, есть небольшие отличия. Одно из интересных помещений — медиатека. В школе 1151 установлены специальные звукоизоляционные кабинки, в школе 853 таких нет (только звукоизоляционные перегородки). Также по-разному обустроены книжные хранилища, в 1151 нет отдельного помещения, а в 853 библиотека оборудована в другом кабинете. В школе 1151 появился новый переход, позволяющий переместиться во второе здание.

Территории школ обустроены по-разному: в 1151 есть спортивная зона со снарядами, столы для настольного тенниса и баскетбольное поле. В школе 853 дополнительно сделали волейбольное и футбольные поля. Также детские площадки, яму для прыжков, отдельную зону отдыха, рисунки на асфальте и разметку на спортивной площадке для бега.

Ремонт завершен во всех помещениях. Правда, в спортивном зале одной из школ ещё не высохла краска, зато в некоторых кабинетах учителя уже готовят рабочие зоны для учеников, которые придут сюда 1 сентября.

Экскурсии по обновленным школам проходят до 30 августа. Они начинаются каждые 10 минут с 14:00 до 19:50 (30 августа — с 10:00 до 15:50). Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по ссылкам: