Школу 609 тоже закрывают на капитальный ремонт — это ещё одно пополнение секретного списка мэрии 27.03.2025 ZELENOGRAD.RU

О предстоящем ремонте в корпусе 314 стало известно от родителей, для которых администрация школы проводит собрания. Ремонт продлится весь учебный год — до 1 сентября 2026 года. На это время начальные классы будут учиться в корпуса 330А (здание детского сада на Яблоневой аллее, через дорогу от школы), остальные классы перейдут в корпус 621А школы 854, а ученикам и педагогам 854-й школы из-за этого тоже придется переехать.

«Нас уже уведомили, что учащихся начального корпуса выгонят в здание детского сада, чтобы разместить здесь школу 609, — рассказывали родители учеников школы 854 по следам своего собрания, которое прошло 20 марта. — Вышли с собрания в шоке — никакой точной информации, никаких проектов нет… Только директора говорит „вам всё понравится“»

Действительно, по неизвестной причине и школы, и чиновники мэрии до последнего держат в секрете планы по капремонтам и «переселению» учеников и педагогов.

В самой школе 609 «Зеленоград.ру» сегодня отказались подтвердить капремонт и сообщить подробности, послав за ними в департамент образования. Но в департаменте говорят, что у них нет полного списка школ, которые закроют на капитальный ремонт. Там постоянно повторяют, что каждая школа «обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности и самостоятельно распоряжается своим имуществом, включая здания». В итоге на простые вопросы никто не отвечает.

В начале марта департамент обещал публиковать список школ, где пройдет капремонт на сайте «Моя школа», но никакой новой информации там не появилась. Зато уже пять зеленоградских школ объявили родителям о начале капремонта одного из своих зданий (школы 1150, 1151, 1194, 1353, 1912) — в некоторых он стартует уже в апреле-мае. Школа 609 — шестая в этом секретном списке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
Количество жалоб на портал «Наш город» за февраль снизилось более чем в два раза Новости
Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать День рождения со СПА для головы «Гармония души» Реклама
Сбербанк планирует закрыть несколько зеленоградских офисов на реконструкцию Новости
Грязевая парковка обнаружилась между стадионом МИЭТа и рестораном «Дюшес» Новости
Ликвидация коллекций 2024 — в оптиках Lokamed. Скидки до -90% Реклама
Водитель въехал в стену «Зеленопарка» Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Первый продуктовый магазин открылся в домах 19-го микрорайона, построенных по реновации несколько лет назад Новости
Классы «Умникум» с английским уклоном в Зеленограде Реклама
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
«Больно смотреть на лес после зимы» Новости
Жилой комплекс «My Space» в Зеленограде Реклама
«Жилищник», похоже, всерьез взялся за снос тамбурных дверей на несколько квартир Новости
Сезон проката самокатов могут открыть 15 марта, если не изменится погода Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Ребенок пострадал на пожаре в 8-м микрорайоне Новости
Дзюдоистка из МИЭТа вошла в сборную Москвы Новости
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама
Температуру отопления понизили до минимума, но добиться комфорта в межсезонье сложно Новости
Полный переход на электробусы в Моске откладывается на пять лет. Для Зеленограда это может означать стареющий автобусный парк Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру