О предстоящем ремонте в корпусе 314 стало известно от родителей, для которых администрация школы проводит собрания. Ремонт продлится весь учебный год — до 1 сентября 2026 года. На это время начальные классы будут учиться в корпуса 330А (здание детского сада на Яблоневой аллее, через дорогу от школы), остальные классы перейдут в корпус 621А школы 854, а ученикам и педагогам 854-й школы из-за этого тоже придется переехать.

«Нас уже уведомили, что учащихся начального корпуса выгонят в здание детского сада, чтобы разместить здесь школу 609, — рассказывали родители учеников школы 854 по следам своего собрания, которое прошло 20 марта. — Вышли с собрания в шоке — никакой точной информации, никаких проектов нет… Только директора говорит „вам всё понравится“»

Действительно, по неизвестной причине и школы, и чиновники мэрии до последнего держат в секрете планы по капремонтам и «переселению» учеников и педагогов.

В самой школе 609 «Зеленоград.ру» сегодня отказались подтвердить капремонт и сообщить подробности, послав за ними в департамент образования. Но в департаменте говорят, что у них нет полного списка школ, которые закроют на капитальный ремонт. Там постоянно повторяют, что каждая школа «обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности и самостоятельно распоряжается своим имуществом, включая здания». В итоге на простые вопросы никто не отвечает.

В начале марта департамент обещал публиковать список школ, где пройдет капремонт на сайте «Моя школа», но никакой новой информации там не появилась. Зато уже пять зеленоградских школ объявили родителям о начале капремонта одного из своих зданий (школы 1150, 1151, 1194, 1353, 1912) — в некоторых он стартует уже в апреле-мае. Школа 609 — шестая в этом секретном списке.