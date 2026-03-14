Восемь зеленоградских школ закроют весной на капитальный ремонт — до 1 сентября 2027 года 14.03.2026 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» выяснил в департаменте образования полный список зданий, в которых начнётся годичный ремонт.

Читайте подробно о каждом в наших группах микрорайонов — по ссылкам:

— школа 618 (корпус 222А)

— школа 719 (корпус 921А)

— школа 1528 (корпус 844)

— школа 1557 (корпус 529)

— школа 1150 (корпус 1642)

— школа 1151 (корпус 1468)

— школа 1194 (корпус 1555)

— школа 1912 (корпус 1816)

Ремонт начнется в конце апреля или в мае. Некоторые из школ еще не успели рассказать о нём в своих официальных каналах, но, вероятно, уже обсуждают с родителями на собраниях. Другие написали, куда планируется перевести учеников — целыми классами вместе с учителями.

Что уже известно о ремонте

В ряде школ (например, 1150, 1151, 1194, 1912) на ремонт закрывают уже второй школьный корпус, а первый сейчас на ремонте и откроется только 1 сентября. Поэтому для учеников из второго корпуса в оставшийся весенний месяц учеба будет очно-заочной — частично онлайн, частично в классах оставшихся корпусов, очно будут проходить также контрольные и диагностические работы.

Иногда для размещения учеников задействуют здание соседней школы — так, школа 609 в прошлом году перевела свои классы из корпуса 314 в корпус 621А школы 854. А на следующий учебный год этот корпус займут «переселенцы» из школы 1557 в МЖК (корпус 529).

О программе модернизации школ

«Временные изменения не повлияют на образовательный процесс, — дружно обещают во всех школах. — Гибкий график обучения вводиться не будет. Все занятия дополнительного образования сохраняются. В корпусах, где временно будет проходить обучение, созданы все условия для комфортного пребывания детей».

Всего московская программа модернизации школьных зданий «Моя школа» затронула уже 16 школьных зданий в Зеленограде. Она стартовала в 2024 году, и первые две школы уже открылись после такого капремонта 1 сентября 2025 года — в 11-м микрорайоне и в 14-м микрорайоне. В 2025 году ушли на ремонт еще шесть школ — до 1 сентября 2026 года.

«Программа „Моя школа“ подразумевает полноценную реконструкцию школьных зданий. Ее участниками становятся, в первую очередь, корпуса, требующие капитального ремонта, и те здания, которые нуждаются в обновлении с учетом современных стандартов», — объясняют в департаменте.

В ходе ремонта от школьного здания остаётся остов, внутри всё полностью переделывают. В результате ремонта и модернизации в школах появятся технологичные и многофункциональные пространства, новое современное оборудование в классах, лаборатории и мастерские, медиатека, зоны для отдыха, спорта и творчества. Родителям показывают об этом красивые буклеты, а также видеоролики с экскурсиями, которые для педагогов и управляющих советов провели по двум уже заработавшим после такого ремонта школам.

Восемь зеленоградских школ закроют весной на капитальный ремонт — до 1 сентября 2027 года Новости
