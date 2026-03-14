О программе модернизации школ

«Временные изменения не повлияют на образовательный процесс, — дружно обещают во всех школах. — Гибкий график обучения вводиться не будет. Все занятия дополнительного образования сохраняются. В корпусах, где временно будет проходить обучение, созданы все условия для комфортного пребывания детей».

Всего московская программа модернизации школьных зданий «Моя школа» затронула уже 16 школьных зданий в Зеленограде. Она стартовала в 2024 году, и первые две школы уже открылись после такого капремонта 1 сентября 2025 года — в 11-м микрорайоне и в 14-м микрорайоне. В 2025 году ушли на ремонт еще шесть школ — до 1 сентября 2026 года.

«Программа „Моя школа“ подразумевает полноценную реконструкцию школьных зданий. Ее участниками становятся, в первую очередь, корпуса, требующие капитального ремонта, и те здания, которые нуждаются в обновлении с учетом современных стандартов», — объясняют в департаменте.

В ходе ремонта от школьного здания остаётся остов, внутри всё полностью переделывают. В результате ремонта и модернизации в школах появятся технологичные и многофункциональные пространства, новое современное оборудование в классах, лаборатории и мастерские, медиатека, зоны для отдыха, спорта и творчества. Родителям показывают об этом красивые буклеты, а также видеоролики с экскурсиями, которые для педагогов и управляющих советов провели по двум уже заработавшим после такого ремонта школам.