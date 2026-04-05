В 2026 году в Зеленограде запланировано благоустройство 30 дворов. В некоторых дворах работы уже начались. Одна из самых частых операций — замена бордюров на тротуарах у домов. Именно она, судя по жалобам жителей, и создаёт больше всего неудобств.
Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал на месте работ во 2-м микрорайоне. Сейчас главная проблема — проходы от подъездов: деревянные настилы уложены хаотично, передвигаться по ним неудобно. А в темноте незакрытые траншеи попросту травмоопасны.
При этом жители говорят, что сначала обход был организован лучше. «Сначала нормально выложили все дощечки. Но, видимо, когда прямо у подъезда что-то делают, по-другому никак. Но это ужасно неудобно. Нам что — учиться летать?» — возмущается жительница корпуса 219.
Некоторые считают, что благоустройство здесь вообще не было нужно. Их беспокоят шум и грязь во дворе. «Теперь всё лето придётся слушать шум техники. А проходы будут вообще „шикарные“, особенно если дождём всю эту грязь размоет. У нас во дворах и так всё было неплохо, можно было людей не мучить», — рассказала ещё одна жительница.
При этом покрытие здесь действительно местами изношено: на асфальте есть трещины, в ряде мест разрушен бордюрный камень. Повреждено и покрытие на детской площадке рядом с корпусом 219, но в перечень работ она не входит.
По словам представителя «Жилищника», который выступает и заказчиком, и исполнителем работ, завершить благоустройство планируют к 20 августа. На информационном стенде эта дата пока не указана.