В 2026 году в Зеленограде запланировано благоустройство 30 дворов. В некоторых дворах работы уже начались. Одна из самых частых операций — замена бордюров на тротуарах у домов. Именно она, судя по жалобам жителей, и создаёт больше всего неудобств.

Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал на месте работ во 2-м микрорайоне. Сейчас главная проблема — проходы от подъездов: деревянные настилы уложены хаотично, передвигаться по ним неудобно. А в темноте незакрытые траншеи попросту травмоопасны.