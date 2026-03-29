Для Зеленограда это действительно было бы хорошей новостью. Тема вонючей краски тянется не первый год: «Зеленоград.ру» не раз писал, что из-за невыносимого запаха людям приходилось буквально уезжать из дома.



Внутри подъездов, похоже, действительно стало легче дышать. Но пока непонятно, что будет с наружной покраской — прежде всего с цоколями домов и входными дверями. В открытых закупках «Жилищника» на этот год уже фигурируют декоративные покрытия на акриловой или виниловой основе, а также акриловая эмаль, которую производитель описывает как подходящую для дверей и наружных поверхностей и как непахнущую. То есть движение в хорошую сторону есть, но окончательного ответа именно по уличным элементам пока нет.



Непонятно пока и то, чем будут красить детские площадки и другие малые архитектурные формы. Тут у «Жилищника» тоже плохая репутация: в прошлые годы в Зеленограде было много жалоб на свежепокрашенные скамейки, ограды, детские и спортивные площадки, где краска не высыхала по две-три недели, а дети и взрослые портили одежду. «Жилищник» объяснял, что для дворовых элементов использует эмаль ПФ-115 для наружных работ и что срок высыхания зависит от погоды.



Спросим в префектуре, какую именно краску сейчас используют для наружных работ, и вернемся с ответов.