На фото — скамейка на популярной детской площадке в 3-м микрорайоне, возле корпуса 339Б. Краска на ней не может высохнуть уже третью неделю. Объявление об окрашивании, если и было, то давно исчезло. В чате района местные реагируют однообразно: «Сама там испортила одежду», «отстирывала платье», «испачкана одежда».

Такие же проблемы по всему городу, пишут в зеленоградском чате: «У нас тоже — в новом комбезе присели», «Сохнет эта краска месяцами», «Сами оттирались уайт-спиритом, потом стирались и сушили несколько дней в 11-м микрорайоне», «У корпуса 1450 так же», «Уже четвертую неделю сохнет краска в парке у 17-го микрорайона».

Спросим префектуру, как «Жилищнику» удалось создать такой невысыхающий арт-объект и не планируют ли они закончить эти художества.