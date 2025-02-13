«Корпус 1425, опять ремонт вонючей краской и это при -10 градусах на улице, — сообщила „Зеленоград.ру“ местная жительница Маргарита. — Запах сильный, но где и что красят точно не могу сказать и тем более посмотреть, у меня астма и я боюсь выйти из квартиры».

Корпус 1425 — один из девяти домов, где в этом году должны сделать косметический ремонт подъездов, для которого «Жилищник» продолжает использовать долгосохнущие «вонючие» эмали типа ПФ-115 или МА-15 — с таким невыносимым запахом, что люди теряют здоровье, а некоторые и вовсе переезжают на время ремонта в их подъезде.

По инструкции на эту краску, использовать её в помещениях можно только в случае обеспечения качественного сквозного проветривания. Однако проветривание с открытием окон и дверей невозможно делать зимой. В префектуре «Жилищнику» прямо запретили использовать такие краски зимой, но ему плевать на все запреты.

Мы спросили префектуру, можно ли что-то сделать, чтобы не травить людей, но там ответили, что «сейчас делают только покрасочные работы без масляной краски: шпаклевка, водоэмульсионка. Вонять будет: и шпаклевка, и водоэмульсионка имеют свой запах. Просто это не масляная краска, которую категорически нельзя использовать без интенсивного проветривания».

Попытки принудить «Жилищник» отказаться от использования вонючей краски пока не увенчались успехом, но мы не сдаемся. Если вы хотите следить за этой темой и при необходимости помочь в решении этой проблемы, вступайте в ветку «Отказ от вонючей краски» в нашем телеграм-чате «Сделаем Зеленоград снова зелёным» — там собираются люди, которым важно решение этой проблемы.