Одна из управ уточнила, что планируется отремонтировать и покрасить ступени и площадки на входе, покрасить лестницы (включая стены, потолки и перила), оконные рамы, мусоропроводы, обновить нумерацию этажей и отремонтировать почтовые ящики. Но при необходимости обычно могут менять остекление, светильники, восстановить элементы пола и т. п.



Будут ли для ремонта снова использовать вонючую краску, пока неизвестно. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин сообщил, что «при проведении работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов краска с едким запахом не используется». При этом одновременно уточнил, что «Жилищник» имеет право закупать сертифицированную краску.



С этим не поспоришь — закупать может, но при этом закупленную краску необходимо использовать в строго соответствии с инструкцией и позицией Роспотребнадзора. А это фактически исключает использование вонючей краски при ремонте подъездов.