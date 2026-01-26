Выяснили список домов, в которых будут проводить ремонт подъездов в 2026 году 26.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Это так называемый «текущий ремонт» — обычно его проводят раз в пять лет. Префектура не раскрывает точный перечень работ по каждому дому, отсылая к правилам технической эксплуатации жилого фонда, где просто перечислено всё, что рекомендуют делать в рамках текущего ремонта.

Вот адреса (в скобках — номера подъездов):

корпуса 158 (1-8), 160 (1-6), 162 (1-4), 164 (1,2), 165 (1,2), 166 (1,2);

корпуса 238 (1-5) и 239 (1-5);

корпуса 306 (1), 307 (1), 308 (1), 329 (1), 331 (1,2,3), 334 (1), 337 (1-7), 338А (1-5), 338Б (1-5), 340 (1-5), 353 (1-3), 353А (1), 354А (1), 360А (1-3);

корпуса 406 (1), 407 (1), 424 (1), 431 (1-4), 447 (1-4), 456 (1-7);

корпуса 510, 515, 518, 519, 534 (1-7);

корпуса 602 (1-3), 604 (1-6), 611 (1-7);

корпуса 810 (1-6), 811 (1-6), 812 (1-6), 829 (1-6), 842 (1,2);

корпуса 905, 906, 908, 913, 914, 915, 916, 917;

корпуса 1002 (1), 1004 (1-11), 1015 (1,2);

корпуса 1118 (1), 1131 (1-13);

корпуса 1209 (1-6), 1210 (1), 1211 (1);

корпуса 1412 (1-3), 1429 (1,2), 1449 (1,2), 1451 (1,2), 1455 (1-5), 1456 (1,2), 1458 (1,2), 1466 (1-4);

корпуса 1512 (1-11), 1519 (1-9), 1537 (1-5), 1544 (1,2), 1546 (1-6), 1561 (1-3), 1562 (1-5);

корпуса 1603 (1), 1606 (1-7), 1607 (1), 1615 (1,2), 1621 (1-4), 1622 (1,2), 1623 (1,2);

Георгиевский пр-т ЗЗА к.1 (1-3);

корпуса 1808 (1,2), 1812 (1-5), 1815 (1,2), 1822 (1), 1823 (1);

корпуса 1925 (1,2), улица Крупской д. 10 (1-6), Крупской д. 2 (1-4) ;

корпуса 2013 (1-4), 2019 (1-4), 2022 (1-7), 2027 (1-5), 2032 (1-4), 2033 (1-6), 2034 (1-7), 2044 (1-4);

корпус 2308А (1).

Одна из управ уточнила, что планируется отремонтировать и покрасить ступени и площадки на входе, покрасить лестницы (включая стены, потолки и перила), оконные рамы, мусоропроводы, обновить нумерацию этажей и отремонтировать почтовые ящики. Но при необходимости обычно могут менять остекление, светильники, восстановить элементы пола и т. п.

Будут ли для ремонта снова использовать вонючую краску, пока неизвестно. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин сообщил, что «при проведении работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов краска с едким запахом не используется». При этом одновременно уточнил, что «Жилищник» имеет право закупать сертифицированную краску.

С этим не поспоришь — закупать может, но при этом закупленную краску необходимо использовать в строго соответствии с инструкцией и позицией Роспотребнадзора. А это фактически исключает использование вонючей краски при ремонте подъездов.

