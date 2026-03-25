Клуб «Бомба» был одним из самых необычных спортивных залов: он находился в помещении защитного сооружения — фактически в бомбоубежище. В мирное время такие объекты могут использоваться в коммерческих целях (подробнее о городских бомбоубежищах читайте здесь). Сам клуб даже неформально позиционировал себя как «самый безопасный спортзал» за счёт расположения под землёй.



После прекращения работы «Бомбы» посетители клуба столкнулись с проблемой возврата средств за ранее оплаченные абонементы. В клиентских чатах пользователи сообщают, что деньги им не вернули. Официальной позиции клуба по этому вопросу на момент публикации нет, но в телеграм-канале организации появились сообщения о планах по урегулированию ситуации.



По словам посетителей, некоторые из них оплачивали абонементы наличными, и им не выдали кассовый чек — только пропуск в зал. Руководство фитнес-зала объявило о намерении продать оборудование и рассчитаться по проданным абонементам. Администрация также попросила клиентов сохранять абонементы, договоры и чеки: «Просьба не выбрасывать абонементы и в лучшем случае иметь при себе договор/чек для верного расчёта».



Согласно позиции Роспотребнадзора, покупка абонемента рассматривается как внесение предоплаты за будущую услугу. Если услуга по каким-либо причинам не была предоставлена клиенту, у него есть право потребовать возврата неизрасходованных денежных средств.



Редакция направила запрос в адрес клуба. Если позиция по ситуации с возвратами будет опубликована или уточнена, мы сообщим об этом отдельно.