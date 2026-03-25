Благоустройство в 4-м микрорайоне проходило долго и тяжело: в начале лета двор и местные проезды с парковкой раскопали, демонтировали бордюры, повредив при этом незащищенные деревья и кусты («Жилищник» утверждал, что они сломались из-за погоды). При рытье траншей обрубали корни деревьев, покосился даже фонарный столб. Затем рабочие надолго исчезли. Часть дорог и тротуаров экстренно доделывали уже к 1 сентября ценой ночных авралов.



По заявлениям «Жилищника», подрядчик «Сам-Сан Строй» должен был полностью закончить благоустройство к 1 сентября, но фактически работы продолжались еще всю осень — в сумме благоустройство заняло полгода (хроника сохранилась на портале «Наш город»). Последней — уже в конце ноября — доделали спортивную площадку.



Так что внимание прокуратуры к качеству этого благоустройства, а также ко всем нарушениям во время его выполнения и после него действительно не помешало бы.