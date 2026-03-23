Центр московского долголетия в 11-м микрорайоне анонсировал запуск нового клуба «Оздоровительная гимнастика». Занятия будут проходить каждый четверг в 19:00 в 11-м микрорайоне. Упражнения сочетают элементы йоги, лечебной физкультуры и пилатеса, адаптированные к особенностям возраста участников.

«Это мягкая и эффективная практика для укрепления здоровья, улучшения гибкости и общего самочувствия, а вечернее время позволяет совмещать занятия с рабочим графиком» — делятся организаторы.

Номер группы в анонсе не указан, но можно позвонить по телефону 8-495-870-44-44 и попросить соединить с центром «Силино».

Место проведения: центр московского долголетия «Силино» (корпус 1106).

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу.