В центре сюжета — Колька Снегирев, школьный хулиган и троечник, которого взрослые уже успели определить в категорию безнадежных. Однако развитие событий меняет привычный взгляд на героя: после аварии и прихода нового вожатого ему предстоит выбирать между воровской шайкой и верными друзьями. Спектакль строится как история о внутреннем переломе, о том, как проявляются скрытые качества человека и как в трудный момент становится ясно, на чьей он стороне.

Постановка подходит для семейного просмотра, потому что выводит разговор из плоскости «хороший — плохой» в более внимательное обсуждение характера, среды и поступков.

Историю написал Александр Хмелик — известный советский писатель, драматург и киносценарист, чье имя неразрывно связано с детской и молодежной культурой СССР. Он был одним из создателей киножурнала «Ералаш», название которому придумала дочь Александра, и написал сценарии для десятков сюжетов, заложив основы уникального стиля кинопроекта. Хмелик приобрел широкую известность благодаря пьесе «Друг мой, Колька!», работал заместителем главного редактора киностудии имени Максима Горького, а также в газете «Пионерская правда» и журнале «Вожатый». Он автор множества пьес и сценариев к популярным фильмам, в числе которых «Безымянная звезда», «Новые приключения капитана Врунгеля», «Переходный возраст», «Иван да Марья», «На златом крыльце сидели…» и другие.

Такая драматургия продолжает традицию школьной пьесы, в которой важны не только события, но и моральный конфликт. В подобных историях подростковый мир показывают без упрощения: здесь есть давление коллектива, взрослые ярлыки, влияние компании и одновременно способность к перемене. Поэтому спектакль можно воспринимать не только как сюжет о школьной жизни, но и как разговор о доверии, ответственности и цене поступка.

Спектакль покажут во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1) 28 марта (это суббота) в 19:00.

• Рекомендованный возраст зрителей: 6+.

• Билеты стоят 400 рублей: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/69756938.

• Телефон для справок: 8-499-731-1461 (добавочный 860).