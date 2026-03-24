Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России
Анна Федосова, студентка второго курса МИЭТа, стала победителем всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов до 22 лет (на фото она слева).
Она выступала в составе команды сборной Москвы в упражнении МП-90: командная стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Также она заняла второе место в личном зачете в упражнении ПП-СС: пневматический пистолет, 10 метров, скоростная стрельба по пяти мишеням.
Анну тренирует Галина Орловская — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по пулевой стрельбе, многократный призер Кубка России и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе. Она занимается в зеленоградском спортивном тире Центрального спортивного автомотоклуба ДОСААФ России.
