Анна Федосова, студентка второго курса МИЭТа, стала победителем всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов до 22 лет (на фото она слева).

Она выступала в составе команды сборной Москвы в упражнении МП-90: командная стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Также она заняла второе место в личном зачете в упражнении ПП-СС: пневматический пистолет, 10 метров, скоростная стрельба по пяти мишеням.