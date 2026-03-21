Судя по всему, крыша исчезла из документов где-то в конце 2023 — начале 2024 года, на этапе передачи всего лесопарка от московского департамента природопользования зеленоградской префектуре (которая поручила содержание и уход за лесом «Автодорогам»).

«В 2024 году пикниковая площадка передана на балансовый учет без крыши. На территории расположены пикниковые площадки двух типов: с крышей и без крыши. Указанная в обращении пикниковая площадка относится к типу без крыши», — ответили в «Автодорогах» на требование отремонтировать крышу. На этом вопрос был закрыт.