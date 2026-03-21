Крышу беседки для пикника потеряли в процессе передачи лесопарка зеленоградским коммунальщикам 21.03.2026 ZELENOGRAD.RU


На отсутствие крыши у одной из лесных беседок пожаловался местный житель в начале февраля. Тогда в ГБУ «Автодороги Зеленограда», отвечающем сейчас за содержание лесопарков, сообщили, что крыша для беседки не нужна. Но московская административно-техническая инспекция (ОАТИ) с этим не согласилась и предписала крышу восстановить. Тогда зеленоградские коммунальщики возразили, что получили беседку на баланс уже без крыши.

Судя по всему, крыша исчезла из документов где-то в конце 2023 — начале 2024 года, на этапе передачи всего лесопарка от московского департамента природопользования зеленоградской префектуре (которая поручила содержание и уход за лесом «Автодорогам»).

«В 2024 году пикниковая площадка передана на балансовый учет без крыши. На территории расположены пикниковые площадки двух типов: с крышей и без крыши. Указанная в обращении пикниковая площадка относится к типу без крыши», — ответили в «Автодорогах» на требование отремонтировать крышу. На этом вопрос был закрыт.

Шесть новых беседок поставили в лесопарке 9-го микрорайона летом 2022 года (все с крышами) — на смену старым пикниковым столам с лавками. Одновременно подобные беседки появились и в других лесопарках города. Уже следующей зимой крыши у них начали ломаться из-за ненадежной конструкции креплений: под тяжестью снега, а еще в этом традиционно обвинили «неизвестных вандалов». Заказчик установки беседок, департамент капремонта, долго гонялся с претензиями за подрядчиком, требуя ремонта крыш по гарантии — это продолжалось еще прошлой зимой, и часть крыш отремонтировали, усилив крепления.

Как получилось, что нынешние «хозяева» беседок с 2024 года считают крыши отсутствующими, — уточним в префектуре.

«С крышей удобнее» — так считает большинство опрошенных жителей 9-го микрорайона (88%). Так что «отъехавшие» крыши хотелось бы вернуть — и на баланс, и на домики.

Метки:
благоустройство, лес, 9 микрорайон, пикниковые точки, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», Префектура
