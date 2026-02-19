Само по себе обрушение крыши — давно не новость. У беседок такого типа крыши ломались и раньше по всему городу (1, 2, 3, 4).

Причиной называли то вандалов, то тяжелые снежные массы, то хлипкую конструкцию — но в конце концов крыши всегда восстанавливали. Местами меняли конструкцию, делая её жестче и надёжней.

Но в этот раз зеленоградские коммунальщики решили: хватит! Пора решить проблему раз и навсегда.