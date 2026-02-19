Само по себе обрушение крыши — давно не новость. У беседок такого типа крыши ломались и раньше по всему городу (1, 2, 3, 4).
Причиной называли то вандалов, то тяжелые снежные массы, то хлипкую конструкцию — но в конце концов крыши всегда восстанавливали. Местами меняли конструкцию, делая её жестче и надёжней.
Но в этот раз зеленоградские коммунальщики решили: хватит! Пора решить проблему раз и навсегда.
«Наличие крыши не является обязательным требованием для такого типа объектов», — ответил директор ГБУ «Автодороги ЗелАО» Вардан Карпов, ответственный за содержание лесопарков и всей инфраструктуры в них. И добавил, что таков вывод комиссионного обследования: пикниковая точка в удовлетворительном состоянии, а отсутствие крыши не представляет угрозу здоровью граждан.
Нет крыши — нет проблемы.
Однако на это решение возразил начальник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) — эта организация надзирает, в частности, за благоустройством. Там признали решение Карпова некорректным: «Выявлено ненадлежащее содержание — сломана крыша. Ответственной организации предписано устранить выявленные нарушения».