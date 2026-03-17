В ближайшую субботу в 14-м микрорайоне пройдет ностальгическая экскурсия с погружением в атмосферу городской среды 1960-1980-х годов. Когда-то вы сами были детьми, а сейчас, став родителями, сможете познакомить свои семьи с юным Зеленоградом — кажется, такие мероприятия могут сделать разные поколения еще ближе друг другу.

Экскурсия «Мир детства в Зеленограде» опирается на музейные экспонаты, пройдет в 16:00 и подходит для участников от 6 лет. Билеты платные, можно использовать Пушкинскую карту, есть льготы. Количество мест ограничено.