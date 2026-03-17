Родители, выросшие в Зеленограде, отправятся с детьми в мир своего детства на интерактивной выставке — 21 марта в Выставочном зале Музея 17.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В ближайшую субботу в 14-м микрорайоне пройдет ностальгическая экскурсия с погружением в атмосферу городской среды 1960-1980-х годов. Когда-то вы сами были детьми, а сейчас, став родителями, сможете познакомить свои семьи с юным Зеленоградом — кажется, такие мероприятия могут сделать разные поколения еще ближе друг другу.

Экскурсия «Мир детства в Зеленограде» опирается на музейные экспонаты, пройдет в 16:00 и подходит для участников от 6 лет. Билеты платные, можно использовать Пушкинскую карту, есть льготы. Количество мест ограничено.

О программе и билетах:

На экскурсии расскажут о том, что составляло мир детства в Зеленограде. Покажут детские игрушки, школьную форму и предметы быта тех времен — все то, что формировало мировоззрение юных горожан.

Поделятся интересными фактами: как город встречал детей, когда они появлялись на свет, о детских садах и игровых площадках, о досуге в зеленоградском Дворце пионеров, о традициях подготовки к встрече Нового года.

«Проведут» через известный в прошлом магазин «Детский мир», который был открыт в 1973 году в стилобате 17-этажной башни Центрального проспекта. Покажут яркую праздничную витрину этого самого популярного в прошлом магазина.

Встреча пройдет 21 марта (это суббота) в 16:00 в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410).

Билеты стоят 550 рублей и 450 рублей (дети, студенты, многодетные и пенсионеры): https://bilet.mos.ru/event/386907257/.

  • Организатор отмечает: при покупке можно использовать Пушкинскую карту.
  • Входной билет в музей в этом случае оплачивать не нужно.
  • На момент публикации есть 25 билетов.
  • Продолжительность — 45 минут. Возрастное ограничение — 6+.

Телефон учреждения: 8-499-717-16-02.

«Дети были здоровы, отклонений не нашли». Роспотребнадзор завершил расследование после массового недомогания в школе 853 Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт, а из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
На зеленоградской сцене в романтическом спектакле «Там же, тогда же» сыграют народные артисты Максим Аверин и Анна Якунина Новости
В Зеленограде будущих родителей приглашают на информационные встречи с сотрудниками роддома в комфортном пространстве библиотеки Новости
Для Голубого готовят предложения по автобусам до станции Крюково Новости
Ещё один магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Брёхово Новости
Пловец из Зеленограда завоевал три медали на Первенстве Москвы по плаванию Новости
Настоящая весна — первоцветы распускаются среди тающего снега в Зеленограде Новости
Историю Зеленограда изучат через фотографии: от архивов до современности — 19 марта в Выставочном зале Музея Новости
Собак из Зеленограда приглашают на кастинг Новости
На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Принц и нищий» — инсценировку знаменитого романа Марка Твена, который изучают в школе Новости
Пятилетней девочке, на лечение которой горожане собирали деньги, успешно прооперировали сердце Новости
Известный стендап-комик Сергей Орлов выступит в Зеленограде с новой программой Новости
Жителей корпуса 1204 просят согласовать изменения фасада кафе «Ангел», которые сделали несколько лет назад Новости
Концерт-интерактив «Путешествие в мир Дисней» — артисты в образе героев мультфильмов исполнят песни под аккомпанемент оркестра в ДК МИЭТ Новости
Постояльцев пансионата в Брехово эвакуировали из-за пожара Новости
Cамодельные постройки в подъездах начали сносить во время косметического ремонта — даже небольшие полки Новости
Базу кафе и ресторанов, доступных для людей на инвалидных колясках, увеличили на треть с помощью ИИ Новости
Отражена одна из крупнейших атак беспилотников на Московский регион Новости
Пожарные пошли по зеленоградским дворам с профилактикой на фоне роста числа пожаров Новости
У музыкальной школы имени Мусоргского изменился адрес Новости
Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» заметили перебои мобильного интернета Новости
В зеленоградском Наноцентре открыли сборочно-испытательный комплекс для выпуска микросхем Новости
Автобус «Мосгортранса» запустят до областной больницы, где лечатся зеленоградцы с онкологией Новости
Атака беспилотников возобновилась в воскресенье утром — в аэропорту Шереметьево ограничили полеты Новости
Число получателей выплат ко Дню Победы сократилось в десять раз за десять лет Новости
Врачи зеленоградской больницы прошли подготовку на курсах военно-полевой хирургии Новости
Телеграм работает с перебоями в Москве на фоне ограничений мобильного интернета Новости
Около 50 беспилотников сбито в субботу над московским регионом Новости
Лёд на водоёмах Зеленограда опасно истончился Новости
Продление метро до Красногорска отложили на год Новости
Восемь зеленоградских школ закроют весной на капитальный ремонт — до 1 сентября 2027 года Новости
Между Ленинградским шоссе и озером Сенеж хотят построить новый жилой квартал Новости
О возможном отключении мобильного интернета официально предупредили в Московской области. В Москве такие ограничения действуют уже вторую неделю Новости
Число обращений после укусов клещей резко выросло за год Новости
