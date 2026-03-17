В ближайшую субботу в 14-м микрорайоне пройдет ностальгическая экскурсия с погружением в атмосферу городской среды 1960-1980-х годов. Когда-то вы сами были детьми, а сейчас, став родителями, сможете познакомить свои семьи с юным Зеленоградом — кажется, такие мероприятия могут сделать разные поколения еще ближе друг другу.
Экскурсия «Мир детства в Зеленограде» опирается на музейные экспонаты, пройдет в 16:00 и подходит для участников от 6 лет. Билеты платные, можно использовать Пушкинскую карту, есть льготы. Количество мест ограничено.
На экскурсии расскажут о том, что составляло мир детства в Зеленограде. Покажут детские игрушки, школьную форму и предметы быта тех времен — все то, что формировало мировоззрение юных горожан.
Поделятся интересными фактами: как город встречал детей, когда они появлялись на свет, о детских садах и игровых площадках, о досуге в зеленоградском Дворце пионеров, о традициях подготовки к встрече Нового года.
«Проведут» через известный в прошлом магазин «Детский мир», который был открыт в 1973 году в стилобате 17-этажной башни Центрального проспекта. Покажут яркую праздничную витрину этого самого популярного в прошлом магазина.
Встреча пройдет 21 марта (это суббота) в 16:00 в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410).
Билеты стоят 550 рублей и 450 рублей (дети, студенты, многодетные и пенсионеры): https://bilet.mos.ru/event/386907257/.
- Организатор отмечает: при покупке можно использовать Пушкинскую карту.
- Входной билет в музей в этом случае оплачивать не нужно.
- На момент публикации есть 25 билетов.
- Продолжительность — 45 минут. Возрастное ограничение — 6+.
Телефон учреждения: 8-499-717-16-02.