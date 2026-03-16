За минувшие выходные, 14-15 марта, сбито около 250 БПЛА на подлёте к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр Собянин.

Где именно сбивали беспилотники и падали их обломки, есть ли разрушения и пострадавшие, он не уточнил. Звуки работы ПВО читатели «Зеленоград.ру» слышали и в окрестностях нашего города. Аэропорт Шереметьево несколько раз ограничивал полёты.

Массированная атака началась в субботу утром и продолжалась до утра понедельника — последнее сообщение было около 9 утра.

Вероятно, это одна из крупнейших атак на московском направлении. Но назвать её самой массированной именно над Москвой и областью по имеющимся формулировкам нельзя: Собянин включил в подсчёт не только подлёты к Москве, но и «второй рубеж по направлению к Москве».

Нынешнюю атаку можно сравнить с событиями 11 марта 2025 года, когда над Московским регионом за один день был сбит 91 беспилотник.