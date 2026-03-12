Горожанам покажут животных, которым ищут новый дом. Все животные привиты, чипированы и кастрированы.
Среди участников — кошки разного возраста и характера. Например, четырехлетняя Мега — нежная, но самостоятельная, двух с половиной летний Лион — спокойный и общительный, пятилетняя Суета — контактная и воспитанная, Таврида — уверенная и доброжелательная, а двухлетняя Белочка — осторожная, но ласковая.
Тем, кто захочет забрать питомца домой, нужно взять с собой паспорт для заключения договора об ответственном содержании животного. Для кошки также понадобится переноска.
Если не сможете прийти на выставку, приезжайте в приют «Зеленоград» в другой день. Посетителей принимают ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 13:00 до 17:00. С собой нужно взять паспорт.
- Выставка будет работать с 11:00 до 17:00, вход свободный.
- Адрес: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1
- Подробности — у организаторов по телефону 8-909-918-59-24