Тем, кто захочет забрать питомца домой, нужно взять с собой паспорт для заключения договора об ответственном содержании животного. Для кошки также понадобится переноска.

Если не сможете прийти на выставку, приезжайте в приют «Зеленоград» в другой день. Посетителей принимают ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 13:00 до 17:00. С собой нужно взять паспорт.