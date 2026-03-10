С 29 по 31 марта зеленоградцы увидят три экспериментальных спектакля, которые поставили молодежные театральные коллективы. Одна из постановок посвящена Владимиру Маяковскому, другая — Сергею Есенину, их представят молодежные объединения на базе театрально-режиссерского факультета МГИК. Третий спектакль покажет живой процесс, энергетику и эмоции детского конкурса талантов — его презентует театральное движение зеленоградской школы.

Мероприятие может быть интересно подросткам, которые увлекаются классикой русской литературы и хотят узнать о кумирах больше, а также тем, кто занимается в театральном кружке и хочет увидеть, как на сцене себя ощущают и проявляют ровесники.

Фестиваль — отличная возможность увидеть, как молодые артисты и режиссеры из разных городов обращаются к современным темам и используют сценический язык, а также по-новому раскрывают личности литературных гениев. Участников фестиваля объединяет острое ощущение времени, желание творчески высказаться и безграничная любовь к театру.

Каждый вечер зрителей ждет отдельная постановка.