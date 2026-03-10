С 29 по 31 марта зеленоградцы увидят три экспериментальных спектакля, которые поставили молодежные театральные коллективы. Одна из постановок посвящена Владимиру Маяковскому, другая — Сергею Есенину, их представят молодежные объединения на базе театрально-режиссерского факультета МГИК. Третий спектакль покажет живой процесс, энергетику и эмоции детского конкурса талантов — его презентует театральное движение зеленоградской школы.
Мероприятие может быть интересно подросткам, которые увлекаются классикой русской литературы и хотят узнать о кумирах больше, а также тем, кто занимается в театральном кружке и хочет увидеть, как на сцене себя ощущают и проявляют ровесники.
Фестиваль — отличная возможность увидеть, как молодые артисты и режиссеры из разных городов обращаются к современным темам и используют сценический язык, а также по-новому раскрывают личности литературных гениев. Участников фестиваля объединяет острое ощущение времени, желание творчески высказаться и безграничная любовь к театру.
Каждый вечер зрителей ждет отдельная постановка.
29 марта (воскресенье) в 18:00 — спектакль «Щен» мастерской заслуженного артиста РФ Николая Скорика из Химок
Спектакль основан на автобиографической прозе Владимира Маяковского, а само название «Щен» — это домашнее прозвище поэта, которым он подписывал письма Лиле Брик, иногда рисуя себя в образе щенка. Спектакль представляет собой попытку заглянуть во внутренний мир поэта через его личные письма, стихи и воспоминания.
30 марта (понедельник) в 19:00 — театральное реалити «Стрим» зеленоградского школьного театра-студии «АнтреСоль»
Постановка вовлечет зрителя в историю детского телешоу талантов через живой процесс трансляции, театральную пластику и эмоции молодых артистов.
31 марта (вторник) в 19:00 — спектакль «Четыре дня» лаборатории «Театральный подвал» расскажет о последних днях жизни Сергея Есенина
Театральный коллектив, который базируется в Московском государственном институте культуры, представит реконструкцию событий, предшествовавших трагической гибели поэта в ленинградской гостинице «Англетер», в экспериментальном формате, используя глубокий психологизм и вовлекающую зрителя камерность. Этот спектакль стал победителем фестиваля «По кудрям ты моим догадайся» к 130-летию со дня рождения поэта, его поставили студенты 4-го курса режиссерской мастерской Николая Скорика и Сергея Векслера.
Фестиваль состоится в арт-пространстве Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). На странице мероприятия отмечена средняя продолжительность спектаклей — 2 часа. Возрастное ограничение — 12+.
Разовый билет стоит 500 рублей, абонемент на все три показа — 1200 рублей. На момент публикации билетов много. Все варианты: https://dkzelenograd.ru/afisha/festivali/festival-molodezhnih-teatrov-deystvie. Здесь же можно посмотреть трейлеры всех спектаклей фестиваля.