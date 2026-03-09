Ковры с пылью зеленоградской листвы показывают на выставке современного искусства 09.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В московском центре творческих индустрий «Фабрика» открылась выставка «Подстрочник» зеленоградской художницы Анны Салимзяновой. В небольшом зале показывают пять ковров, «пропитанных» измельченными осенними листьями, собранными в нашем городе.

Ворс ковров удерживает пыль, а дальше произведение уже меняется само — под действием дыхания зрителей, движения в зале и сквозняков пыль постепенно оседает на листья, разложенные на полу. На случай аллергии в пространстве подготовили респираторы и антигистаминные препараты.

Работа выросла из представления о Зеленограде как о городе, где человеческое и природное постоянно переплетены. Пять ковров связаны с пигментами, определяющими цвет листьев в течение годового цикла: хлорофиллом, антоцианом, ксантофиллом, каротиноидами и танином.

Для Салимзяновой это не случайный жест, а продолжение её собственной темы. В прошлом году она уже показывала работу «Транзитные состояния», тоже связанную с Зеленоградом: художница собирала листья рядом с домом, перемалывала их в «цветовую пыль» и закрепляла её на планшетах по контурам засохших листьев.

Анна Салимзянова — художница и куратор, одна из основательниц самоорганизации NoNameForNow, созданной в 2024 году выпускниками Института современного искусства Иосифа Бакштейна. В описаниях объединения её интересы формулируют так: хрупкость частного, взаимодействие человеческого и нечеловеческого, природного и рукотворного, времени и контекста. Эти темы легко считываются и в «Подстрочнике».

У неё есть и другие близкие по смыслу проекты. Например, в паблик-арт проекте «Быть здесь» в Горках Ленинских Салимзянова показала работы «Мимикрия» и «Грибница» — объекты, которые были задуманы как переосмысление парковой скульптуры в контакте с живой средой. В одном случае фигура как будто подстраивается под кору дерева, в другом вазоны превращаются почти в самостоятельную экосистему.

Работа Салимзяновой встраивается в широкий художественный ряд с работами, где произведение не просто выставляют, а позволяют ему меняться под действием среды и времени. У Олафура Элиассона есть работа Moss wall — стена из мха, которая существует как органический, заведомо нестабильный материал в выставочном пространстве. У Джузеппе Пеноне один из постоянных мотивов — контакт тела, следа и природного вещества; в его работах регулярно появляются листья, кора, трава, отпечаток и дыхание. Это не прямые аналоги «Подстрочника», но понятный контекст для такой выставки.

Выставка «Подстрочник» проходит на «Фабрике» до 14 марта.

  • Адрес — Переведеновский переулок, 18, зал 11-34.

Метки:
выставка, досуг, москва
