В московском центре творческих индустрий «Фабрика» открылась выставка «Подстрочник» зеленоградской художницы Анны Салимзяновой. В небольшом зале показывают пять ковров, «пропитанных» измельченными осенними листьями, собранными в нашем городе.

Ворс ковров удерживает пыль, а дальше произведение уже меняется само — под действием дыхания зрителей, движения в зале и сквозняков пыль постепенно оседает на листья, разложенные на полу. На случай аллергии в пространстве подготовили респираторы и антигистаминные препараты.

Работа выросла из представления о Зеленограде как о городе, где человеческое и природное постоянно переплетены. Пять ковров связаны с пигментами, определяющими цвет листьев в течение годового цикла: хлорофиллом, антоцианом, ксантофиллом, каротиноидами и танином.

Для Салимзяновой это не случайный жест, а продолжение её собственной темы. В прошлом году она уже показывала работу «Транзитные состояния», тоже связанную с Зеленоградом: художница собирала листья рядом с домом, перемалывала их в «цветовую пыль» и закрепляла её на планшетах по контурам засохших листьев.