Второклассница из Зеленограда Анна Баринова искала героя для рисунка на конкурс «Житель Зеленограда, который вызывает чувство гордости». Вместе с учительницей она остановилась на враче зеленоградской ветклиники и победителе конкурса «Московские мастера» Надежде Кузиной.
Свой рисунок она опубликовала в соцсетях, его заметили в ветклинике и решили найти автора, чтобы вручить подарок.
Рисунок связан с историей лечения игуаны Изумрудика: в период гона рептилия бросалась на своё отражение в зеркале и сломала два пальца. Сращивание костей было уже невозможно, поэтому пальцы пришлось удалить под общим наркозом.
Надежда Кузина известна в Зеленограде нестандартными случаями лечения животных. Она оперировала рыбу, лечила саблезубого кролика и помогала птицам, пострадавшим от разлива мазута на Чёрном море.
