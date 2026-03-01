Второклассница из Зеленограда Анна Баринова искала героя для рисунка на конкурс «Житель Зеленограда, который вызывает чувство гордости». Вместе с учительницей она остановилась на враче зеленоградской ветклиники и победителе конкурса «Московские мастера» Надежде Кузиной.



Свой рисунок она опубликовала в соцсетях, его заметили в ветклинике и решили найти автора, чтобы вручить подарок.



Рисунок связан с историей лечения игуаны Изумрудика: в период гона рептилия бросалась на своё отражение в зеркале и сломала два пальца. Сращивание костей было уже невозможно, поэтому пальцы пришлось удалить под общим наркозом.