В экспозиции в библиотеке в корпусе 232 представлено более десяти образов классиков, переосмысленных через современное искусство коллажа. На них можно не только смотреть, но и увидеть, как создавали коллажи под чтение литературных произведений.
Это не просто портреты, а художественные исследования, в которых авторы вступают в своеобразный разговор с писателями прошлого. Среди героев — Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Гумилёв, Михаил Булгаков, Герберт Уэллс, Николай Некрасов, Иван Бунин и другие. Каждый образ собран из ассоциаций, мотивов и символов, рожденных внимательным чтением и размышлением о судьбе автора.
QR-код рядом с экспозицией ведёт на страницу проекта «Творим с великими» в телеграме — там опубликованы небольшие рассказы о каждом коллаже, факты из биографии писателей и видеоверсии создания работ под чтение произведений классиков.
«…Наш коллаж, как и его судьба, состоит из разрозненных фрагментов, которые при желании складываются в портрет Афанасия Афанасьевича Шеншина — имя, за которое он боролся всю жизнь и которое вернул себе, благодаря поэзии», — говорится в описании коллажа Афанасия Фета.
Проект создан Студией мультимедиа и коллажа Artcollaborussian совместно с Библиотеками Зеленограда в 2020—2021 годах. Его авторы — Лана Глюк и Дарья Потапова воспринимают коллаж как художественный способ соединить разные эпохи.
Вход на выставку в библиотеке в корпусе 232 свободный, со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — до 20:00, понедельник — выходной. Экспозиция продлится до 29 марта.