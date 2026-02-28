QR-код рядом с экспозицией ведёт на страницу проекта «Творим с великими» в телеграме — там опубликованы небольшие рассказы о каждом коллаже, факты из биографии писателей и видеоверсии создания работ под чтение произведений классиков.



«…Наш коллаж, как и его судьба, состоит из разрозненных фрагментов, которые при желании складываются в портрет Афанасия Афанасьевича Шеншина — имя, за которое он боролся всю жизнь и которое вернул себе, благодаря поэзии», — говорится в описании коллажа Афанасия Фета.

Проект создан Студией мультимедиа и коллажа Artcollaborussian совместно с Библиотеками Зеленограда в 2020—2021 годах. Его авторы — Лана Глюк и Дарья Потапова воспринимают коллаж как художественный способ соединить разные эпохи.