Павильон между корпусами 317А и 313Б не работает с начала года, говорят местные жители. Корреспондент «Зеленоград.ру» убедился: вход перетянут сигнальной лентой, на дверях объявление о закрытии. При этом здание продолжают обслуживать — у входа расчищен снег, внутри павильона горят новогодние гирлянды.
Откроется ли ярмарка снова — непонятно. Окончательное закрытие этого павильона было бы логичным решением, ведь ярмарка долгое время работала вяло: покупателей было немного, продавцов — тоже.
На объявлении о закрытии приписка — «мы делаем ярмарки лучше для вас». И действительно: возможно, лучшее, что можно сделать с этой ярмаркой — закрыть её или радикально перепрофилировать.
В 2024 году город попытался «перезапустить» проект — к павильону подвели водопровод и канализацию, рассчитывая расширить ассортимент, в том числе за счёт продажи мяса и рыбы. Предполагалось, что это привлечёт новых продавцов и покупателей.
Но ожидания не оправдались. В прошлом году в здании работали всего несколько точек, причём фактически все — одного владельца. Ассортимент сводился к овощам, фруктам, ягодам, орехам и чаю, а цены были выше, чем на Крюковском рынке. Большинство мест пустовали, на витринах висели таблички «Ожидается заезд участника». При этом павильон площадью почти 2400 квадратных метров — с охраной, видеонаблюдением, коммунальными расходами и администрированием — продолжал работать.
Похожая ситуация была и на ярмарке в 16-м микрорайоне: там торговля шла тоже вяло, торговые точки пустовали, покупателей практически не было.
Раз уж ярмарочная торговля в Зеленограде не задалась, а круглогодичный павильон в центре города построили, можно было бы использовать его для блага горожан. На месте ярмарки жители хотели бы видеть районный центр — площадку для мастер-классов, кружков, игр и других мероприятий. Возможно, для этого ярмарочные павильоны нужно передать из департамента торговли в департамент культуры или в местную досуговую организацию вроде Объединения культурных центров. Хуже точно не будет.
Возможно, на дальнейшую судьбу площадки могут повлиять планы по комплексному развитию территории у «Третьего торгового» центра (Яблоневая аллея, у корпуса 317А). Если проект одобрят, возможен снос существующих построек и полная «перезагрузка» участка. Возможно, проект затронет и ярмарочный павильон, который находится на соседнем участке.
Редакция «Зеленоград.ру» направит запросы, чтобы выяснить дальнейшую судьбу ярмарки.