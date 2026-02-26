Павильон между корпусами 317А и 313Б не работает с начала года, говорят местные жители. Корреспондент «Зеленоград.ру» убедился: вход перетянут сигнальной лентой, на дверях объявление о закрытии. При этом здание продолжают обслуживать — у входа расчищен снег, внутри павильона горят новогодние гирлянды.

Откроется ли ярмарка снова — непонятно. Окончательное закрытие этого павильона было бы логичным решением, ведь ярмарка долгое время работала вяло: покупателей было немного, продавцов — тоже.

На объявлении о закрытии приписка — «мы делаем ярмарки лучше для вас». И действительно: возможно, лучшее, что можно сделать с этой ярмаркой — закрыть её или радикально перепрофилировать.