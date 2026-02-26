Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно 26.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Павильон между корпусами 317А и 313Б не работает с начала года, говорят местные жители. Корреспондент «Зеленоград.ру» убедился: вход перетянут сигнальной лентой, на дверях объявление о закрытии. При этом здание продолжают обслуживать — у входа расчищен снег, внутри павильона горят новогодние гирлянды.

Откроется ли ярмарка снова — непонятно. Окончательное закрытие этого павильона было бы логичным решением, ведь ярмарка долгое время работала вяло: покупателей было немного, продавцов — тоже.

На объявлении о закрытии приписка — «мы делаем ярмарки лучше для вас». И действительно: возможно, лучшее, что можно сделать с этой ярмаркой — закрыть её или радикально перепрофилировать.

Ярмарку пытались спасти, но чуда не произошло

В 2024 году город попытался «перезапустить» проект — к павильону подвели водопровод и канализацию, рассчитывая расширить ассортимент, в том числе за счёт продажи мяса и рыбы. Предполагалось, что это привлечёт новых продавцов и покупателей.

Но ожидания не оправдались. В прошлом году в здании работали всего несколько точек, причём фактически все — одного владельца. Ассортимент сводился к овощам, фруктам, ягодам, орехам и чаю, а цены были выше, чем на Крюковском рынке. Большинство мест пустовали, на витринах висели таблички «Ожидается заезд участника». При этом павильон площадью почти 2400 квадратных метров — с охраной, видеонаблюдением, коммунальными расходами и администрированием — продолжал работать.

Похожая ситуация была и на ярмарке в 16-м микрорайоне: там торговля шла тоже вяло, торговые точки пустовали, покупателей практически не было.

Что может быть дальше

Раз уж ярмарочная торговля в Зеленограде не задалась, а круглогодичный павильон в центре города построили, можно было бы использовать его для блага горожан. На месте ярмарки жители хотели бы видеть районный центр — площадку для мастер-классов, кружков, игр и других мероприятий. Возможно, для этого ярмарочные павильоны нужно передать из департамента торговли в департамент культуры или в местную досуговую организацию вроде Объединения культурных центров. Хуже точно не будет.

Возможно, на дальнейшую судьбу площадки могут повлиять планы по комплексному развитию территории у «Третьего торгового» центра (Яблоневая аллея, у корпуса 317А). Если проект одобрят, возможен снос существующих построек и полная «перезагрузка» участка. Возможно, проект затронет и ярмарочный павильон, который находится на соседнем участке.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запросы, чтобы выяснить дальнейшую судьбу ярмарки.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, ярмарки, уличная торговля, корпус 317а
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
На большом экране в Зеленограде повторят показ «Женитьбы» — гоголевской истории про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Яркий стрит-арт припарковался в зеленоградских снегах Новости
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Пешеходам и дальше придётся «нелегально» гулять по лыжной трассе в Крюково. А если их собьёт лыжник — виноваты могут оказаться они сами Новости
Масленица продолжается: благотворительная детская программа — 1 марта Новости
Преступность в Зеленограде за январь рекордно снизилась Новости
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости
Звезды шансона выступят в Зеленограде Новости
Лыжники из зеленоградской спортшколы завоевали три медали на Первенстве Москвы Новости
Два праздничных концерта подготовили для зрителей в музее «Новый Иерусалим» — 7 и 8 марта Новости
Зеленоградский хоспис собирает косметику и сладости для пациенток к 8 марта Новости
Захоронения в колумбариях на подмосковных кладбищах станут платными Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
Житель подкармливает голубей — соседи жалуются на грязь. Что можно сделать законно Новости
На большом экране покажут оперу «Джоконда» — страстную драму о любви и предательстве среди венецианского карнавала Новости
Угрозы нападений на зеленоградские учебные заведения появился в телеграме. Ссылки на канал рассылают в личные сообщения читателям «Зеленоград.ру» Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
Шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House: мебель и декор для дома Реклама
Всего один штраф за ночной шум оплатили в зеленоградском районе. Повышение наказания пока осталось разговорами Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости
На концерте-сказке детей познакомят с операми «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» — 1 марта в музее «Новый Иерусалим» Новости
Технорокетс — испытайте себя в ракетных видах спорта Реклама
Концерт Владимира Кузьмина — 7 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Детей с 7 до 12 лет приглашают на квест «Тайны Дворца культуры» — увидеть красивые и потаенные лестницы, коридоры и комнаты, а также выполнить задания Новости
Совсем скоро — открытие клиники косметологии Laser Like в Зеленограде Реклама
Закладки не состоялись: зеленоградца арестовали за попытку сбыта наркотиков Новости
На запах гари жалуются жители Андреевки. Проблема подтверждается датчиками контроля воздуха Новости
Работа в Зеленограде — Упаковщик-комплектовщик Новости
«Парту героя» в память о погибшем на СВО выпускнике открыли в Менделеевской школе Новости
Бьюти-девичник «Макияж для себя» — практикум, который заменит часы просмотров туториалов Реклама
Студия лифтинг массажа лица «IDOL FACE Зеленоград» переезжает в новое комфортное пространство в 9-м микрорайоне Реклама
Автопатруль дружинников и полиции остановил драку подростков у супермаркета Новости
Использовать материнский капитал для оплаты «присмотра и ухода» — идею обсудили московские депутаты Новости
В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности Новости
Концерт «Neverlove» — любовно-провокационная рок-группа выступит в клубе Vibe 28 февраля Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру