В сам праздник можно отправиться в музыкальное путешествие по миру, а накануне послушать классику (скрипку и фортепиано). Билеты на оба концерта есть, музыку можно совместить с посещением музея и прогулкой по красивой территории.
Зрителей познакомят с музыкой композиторов-лидеров чешской школы: Антонина Дворжака и Леоша Яначека.
Антонин Дворжак вошел в список самых популярных композиторов конца XIX века, найдя точный баланс между национальной характерностью и общемировым языком романтического искусства. «Четыре романтические пьесы» — цикл небольших, но выразительных пьес, наполненных лирикой и мягким колоритом. В программе концерта — один из самых популярных «Славянских танцев» Антонина Дворжака.
Леош Яначек выращивал свой стиль из чешской речи, чтобы точно перенести интонации в партитуры. Прозвучит соната для скрипки и фортепиано Яначека — один из шедевров камерного репертуара 20-го века, который создавался в течение восьми лет.
Выступят молодые музыканты:
- скрипач Леонид Железный — виртуоз, обладатель премии Юрия Башмета и ассистент профессора Винницкого в Московской консерватории
- пианист Виталий Егоров, отмеченный званием «Лучший аккомпаниатор» на конкурсе имени Чайковского
Концерт ведет Ярослав Тимофеев — музыковед и лектор, каждая программа которого сопровождается рассказом об истории и устройстве партитур. Планируется и свободный диалог с музыкантами и ведущим в финале вечера.
Билеты стоят от 800 до 1900 рублей и доступны на сайте музея: https://njerusalem.ru/sobitija/meropriyatiya/kontsert-slavyanskiy-romantizm/.
- Отмечена возможность использовать Пушкинскую карту.
- Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.
8 марта в 17:00 — праздничный концерт «Вокруг света за 80 минут!» (12+)
Ансамбль «Фыняф» приглашает в путешествие по музыке народов мира.
Маршрут путешествия лежит через встречу с русской «Березонькой», карело-финской полькой, французским и молдавским фольклором, немецким йодлем, балканскими и цыганскими мелодиями. Исполнят музыку Бурятии и Алтая, клезмерские композиции и мелодии Папуа-Новой Гвинеи.
Все композиции прозвучат в авторской аранжировке коллектива «Фыняф», известного мастерством, вниманием к традициям и легкой подачей. Музыканты играют на скрипке, альте, аккордеоне, тубе, контрабасе, гитаре и ударных.
Билеты стоят от 1200 до 2500 рублей и доступны на сайте музея: https://njerusalem.ru/sobitija/meropriyatiya/prazdnichnaya-programma-k-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu/.
- Отмечена возможность использовать Пушкинскую карту.
- Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.
Выступления пройдут в концертном зале музея «Новый Иерусалим» по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.
- Телефон музея: +7 (498) 314-02-36.
- Как добраться: рекомендации организаторов.
- Ссылка на точку в гугл-картах: https://maps.app.goo.gl/syUYX3AAvN8mkS6J7