Антонин Дворжак вошел в список самых популярных композиторов конца XIX века, найдя точный баланс между национальной характерностью и общемировым языком романтического искусства. «Четыре романтические пьесы» — цикл небольших, но выразительных пьес, наполненных лирикой и мягким колоритом. В программе концерта — один из самых популярных «Славянских танцев» Антонина Дворжака.

Леош Яначек выращивал свой стиль из чешской речи, чтобы точно перенести интонации в партитуры. Прозвучит соната для скрипки и фортепиано Яначека — один из шедевров камерного репертуара 20-го века, который создавался в течение восьми лет.

Выступят молодые музыканты:

скрипач Леонид Железный — виртуоз, обладатель премии Юрия Башмета и ассистент профессора Винницкого в Московской консерватории

пианист Виталий Егоров, отмеченный званием «Лучший аккомпаниатор» на конкурсе имени Чайковского

Концерт ведет Ярослав Тимофеев — музыковед и лектор, каждая программа которого сопровождается рассказом об истории и устройстве партитур. Планируется и свободный диалог с музыкантами и ведущим в финале вечера.

Билеты стоят от 800 до 1900 рублей и доступны на сайте музея: https://njerusalem.ru/sobitija/meropriyatiya/kontsert-slavyanskiy-romantizm/.