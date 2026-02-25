Два праздничных концерта подготовили для зрителей в музее «Новый Иерусалим» — 7 и 8 марта 25.02.2026 ZELENOGRAD.RU

В сам праздник можно отправиться в музыкальное путешествие по миру, а накануне послушать классику (скрипку и фортепиано). Билеты на оба концерта есть, музыку можно совместить с посещением музея и прогулкой по красивой территории.

7 марта в 17:00 — концерт «Славянский романтизм» (12+)

Зрителей познакомят с музыкой композиторов-лидеров чешской школы: Антонина Дворжака и Леоша Яначека.

Антонин Дворжак вошел в список самых популярных композиторов конца XIX века, найдя точный баланс между национальной характерностью и общемировым языком романтического искусства. «Четыре романтические пьесы» — цикл небольших, но выразительных пьес, наполненных лирикой и мягким колоритом. В программе концерта — один из самых популярных «Славянских танцев» Антонина Дворжака.

Леош Яначек выращивал свой стиль из чешской речи, чтобы точно перенести интонации в партитуры. Прозвучит соната для скрипки и фортепиано Яначека — один из шедевров камерного репертуара 20-го века, который создавался в течение восьми лет.

Выступят молодые музыканты:

  • скрипач Леонид Железный — виртуоз, обладатель премии Юрия Башмета и ассистент профессора Винницкого в Московской консерватории
  • пианист Виталий Егоров, отмеченный званием «Лучший аккомпаниатор» на конкурсе имени Чайковского

Концерт ведет Ярослав Тимофеев — музыковед и лектор, каждая программа которого сопровождается рассказом об истории и устройстве партитур. Планируется и свободный диалог с музыкантами и ведущим в финале вечера.

Билеты стоят от 800 до 1900 рублей и доступны на сайте музея: https://njerusalem.ru/sobitija/meropriyatiya/kontsert-slavyanskiy-romantizm/.

  • Отмечена возможность использовать Пушкинскую карту.
  • Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.

8 марта в 17:00 — праздничный концерт «Вокруг света за 80 минут!» (12+)

Ансамбль «Фыняф» приглашает в путешествие по музыке народов мира.

Маршрут путешествия лежит через встречу с русской «Березонькой», карело-финской полькой, французским и молдавским фольклором, немецким йодлем, балканскими и цыганскими мелодиями. Исполнят музыку Бурятии и Алтая, клезмерские композиции и мелодии Папуа-Новой Гвинеи.

Все композиции прозвучат в авторской аранжировке коллектива «Фыняф», известного мастерством, вниманием к традициям и легкой подачей. Музыканты играют на скрипке, альте, аккордеоне, тубе, контрабасе, гитаре и ударных.

Билеты стоят от 1200 до 2500 рублей и доступны на сайте музея: https://njerusalem.ru/sobitija/meropriyatiya/prazdnichnaya-programma-k-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu/.

  • Отмечена возможность использовать Пушкинскую карту.
  • Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.

Адрес и контакты площадки

Выступления пройдут в концертном зале музея «Новый Иерусалим» по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.

концерт, 8 марта, Новый Иерусалим
