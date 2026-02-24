Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города 24.02.2026 ZELENOGRAD.RU

На выставке, которая открылась в кофейне «Между строк» на площади Юности, представлена серия этюдов, над которой Мария работала полтора года. Это первая персональная экспозиция автора, и она целиком посвящена родному городу.

Идея родилась после предложения о сотрудничестве с кафе — именно тогда Мария решила в течение года каждый месяц выходить на пленэр и писать Зеленоград с натуры.

«Мне захотелось, чтобы у жителей была возможность увидеть наш город моими глазами и в очередной раз проникнуться любовью к нему», — говорит художница.

В итоговую серию вошли десять месяцев: пространство кафе позволило разместить только десять картин. При этом путь к экспозиции символично начинается в ноябре 2024-го и завершается в ноябре 2025 года — получился почти замкнутый круг времени и природы.

Все сюжеты узнаваемы: здесь и вокзал, и площадь Юности с «Электроном», и Парк Победы, и голубятня в 9 микрорайоне, и другие живописные уголки. Мария — из «девятого», и этот район называет самым любимым. Особое место в её сердце занимает лес и Школьное озеро.

«Мне кажется, многие ценят Зеленоград за возможность соприкоснуться с природой», — добавила Мария.

Рисовать Мария начала в девять лет. Дальше были занятия во Дворце творчества, в зеленоградской художественной школе №9, олимпиады по ИЗО, а затем — неожиданно — инженерное образование в сфере водоснабжения. Но от искусства уйти не получилось: студия при университете, магистратура МГПУ по направлению ИЗО, работа в школе.

«У меня нет строгого академического образования, и я не назову себя профессионалом. Но я стараюсь делать то, что люблю, и получать от этого удовольствие», — говорит художница.

Писать пейзаж Мария предпочитает с натуры, хотя признаётся: уличная работа не всегда безопасна — прохожие бывают разными. Тем не менее именно пленэр стал основой серии в кофейне «Между строк».

Выставка проходит до 3 марта, посетить её можно ежедневно с 8:00 до 21:00. Понравившуюся работу можно купить — стоимость картин от 4 до 5 тысяч рублей. С автором можно связаться ВКонтакте или уточнить информацию у бариста в кафе.

Метки:
рестораны и кафе, выставка, досуг
