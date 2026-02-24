Мрачная романтическая история страстей, предательства и мести разворачивается в Венеции 18-го века. Уличная певица Джоконда жертвует собой ради любви и не склоняется перед притязаниями могущественного шпиона инквизиции.

Постановка известна яркими ариями, массовыми сценами и визитной карточкой танцевальной составляющей — балетом «Танец часов».

Джоконда в исполнении Анны Нетребко заполнила своим чувственным и удивительно подвижным сопрано крупнейший оперный театр Европы. На том же высоком уровне проявил себя и баритон Людовик Тезье в роли Барнабы, превративший своего персонажа в зловещий прототип, темную душу многих романтических мелодрам. Йонас Кауфманн в роли Энцо блистает великолепной харизмой, техникой и неповторимым тембром. Безупречного баланса с солистами достиг оркестр под управлением Пинхаса Штейнберга.

Формат «Театра в кино» максимально усиливает впечатления. Крупные и общие планы, мимика и пластичность вокалистов и танцоров эффектно передаются на большом экране и делают зрителя сопричастным свидетелем всех событий, буквально погружая в сюжет и глубокое сопереживание.

Оперу на оригинальном итальянском языке (с русскими субтитрами) покажут во вторник, 10 марта, в 19:00 в Иридиуме (Крюковская площадь, дом 1).



Продолжительность: 3 часа 10 минут (с 10-минутным антрактом).

Возрастное ограничение: 18+.



Билеты по 1050 рублей уже в продаже на сайте проекта «Театр в кино».