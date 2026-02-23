«В этом году вместе с РЖД приступим к конкретной реконструкции Центрального транспортного узла, который охватывает не только Москву и Московскую область, но и прилегающие области», — рассказал мэр Собянин президенту Путину.
Это означает приведение «дальнего пригорода» к стандартам МЦД: новые платформы и станции, тактовое движение, удобные пересадки, сокращение времени в пути и уменьшение нагрузки на автодороги. «Хочется, чтобы было красиво, комфортно и уютно», говорили мэр и президент.
Но для пассажиров Ленинградского направления и Крюково изменения начнутся ещё не скоро. В первый этап — до 2030 года — будут развивать направления на Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск, Ярославль. А Тверь (вместе с Костромой и Рязанью) отнесли к следующему этапу — с ориентиром до 2035 года.
Первая — перегруженность Ленинградского направления, которое и так работает на пределе: здесь смешаны пригородные поезда, дальние, скоростные, грузовые. Добавить поверх этого «тактовый» региональный сервис сложно без серьёзной перекройки графика и инфраструктуры.
Вторая — связка со стройкой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Запускать «наземное метро» до Твери будет легче после завершения другой стройки и возможного высвобождения пропускной способности.
Третья — до конца не объяснено, как именно будет устроено это «продление»: прямые поезда до Москвы или движение до подмосковных узлов с пересадкой на МЦД. Пока нет чёткой схемы, власти не спешат обещать конкретные параметры для самого сложного направления.
При этом отсрочка — не только минус. Зеленоградцы помнят, как выглядят «детские болезни» больших транспортных проектов. Если новые принципы сначала обкатают на более простых направлениях, то до Твери и Крюково может дойти версия с доработанными решениями по организации потоков, комфорту и сервисам.