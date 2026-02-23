«В этом году вместе с РЖД приступим к конкретной реконструкции Центрального транспортного узла, который охватывает не только Москву и Московскую область, но и прилегающие области», — рассказал мэр Собянин президенту Путину.

Это означает приведение «дальнего пригорода» к стандартам МЦД: новые платформы и станции, тактовое движение, удобные пересадки, сокращение времени в пути и уменьшение нагрузки на автодороги. «Хочется, чтобы было красиво, комфортно и уютно», говорили мэр и президент.

Но для пассажиров Ленинградского направления и Крюково изменения начнутся ещё не скоро. В первый этап — до 2030 года — будут развивать направления на Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск, Ярославль. А Тверь (вместе с Костромой и Рязанью) отнесли к следующему этапу — с ориентиром до 2035 года.