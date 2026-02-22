Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт 22.02.2026 ZELENOGRAD.RU

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в стандарт «Технические средства организации дорожного движения». В числе изменений: мигающий зелёный перед выключением станет обязательным. К этому решению до сих пор есть вопросы.

В прежней версии ГОСТ режим мигающего зелёного для светофоров был опцией и формулировался как «может предусматривать». Теперь формулировка стала жёстче: «должен предусматривать». Раньше у ЦОДД оставалось поле для эксперимента, теперь — стандарт «по умолчанию».

Доказательства необходимости этого изменения найти не удалось. В докладе РосдорНИИ сказано лишь то, что все изменения стандарта «поспособствуют повышению безопасности и упростят восприятие дорожной обстановки».

В 2023—2024 годах Зеленоград стал площадкой эксперимента: мигающий зелёный убрали на светофорах. Это вызвало возмущение части водителей, протесты ГИБДД и депутатов: эксперимент свернули. Но обещали продолжить следить за аварийностью — ведь в результате эксперимента появилась база для сравнения.

Теперь, по данным ГАИ, которые собрали в компании «Спецдорпроект», число пострадавших в ДТП в Зеленограде достигло максимума за 6 лет, если сравнивать периоды ноябрь-январь (когда шёл эксперимент). При этом самый низкий уровень пришёлся на период, когда мигающего зелёного не было.

Однако делать однозначный вывод о связи мигающего зеленого с аварийностью сложно — как при его наличии, так и при отключении.

Уходящее наследие СССР

Если смотреть на практики в других странах, мигающий зелёный как предупреждение конца зелёной фазы, в основном встречается в странах бывшего СССР и части Восточной Европы — и это выглядит как наследие одной школы регулирования (при этом внутри ЕС есть исключения вроде Австрии).

Показательно, что в некоторых странах, где мигание десятилетиями считалось нормой, от него публично хотят отказаться. Например, в Литве министерство транспорта предлагало убрать мигающий зелёный, прямо объясняя это тем, что он провоцирует разнонаправленные реакции водителей (кто-то тормозит, кто-то ускоряется), то есть создаёт риск.

Для контраста: в американском стандарте «мигающий зелёный» для водителей прямо описан как сигнал, который не имеет значения и не должен использоваться. Это не «истина в последней инстанции» для нас, но хороший пример: в мире существуют подходы, где от этой идеи отказались концептуально.

Исследования подтверждают неоднозначность реакций водителей

Сравнительная работа по Австрии/Швейцарии/Германии фиксирует: мигающий зелёный увеличивает число ранних остановок и создаёт «зону неопределённости», когда следующий водитель хуже предсказывает, остановится ли впереди идущий или поедет — то есть растёт риск конфликтов и, в частности, задних столкновений.

Другая работа обсуждает, что у водителей реакции на мигающий зелёный сильно расходятся. При этом большинство водителей поддерживают мигающий зеленый свет, несмотря на то, что он, по-видимому, снижает безопасность. Примечательно, что это исследование проводилось в Израиле, где мигающий зеленый закреплен в правилах.

Прямой связи с аварийностью не нашли, но есть нюанс

Мы пытались проверить гипотезу: есть ли хотя бы корреляция между наличием мигающего зелёного у водителей и смертностью/аварийностью на дорогах в других странах. На сопоставимых европейских данных по городской смертности устойчивой связи не получается: картина слишком сильно определяется другими факторами: скорости, инфраструктура, контроль, структура трафика, а «мигание/не мигание» тонет в статистическом «шуме».

При этом корреляции нет ни в одну, ни в другую сторону — то есть не видно, чтобы зеленое мигание увеличивало безопасность.

Но есть ещё один, чисто российский фактор, который предпочитают не вспоминать в разговоре о мигающем зеленом — отсутствие ответственности за превышение скорости до 20 км/ч. В таком контексте мигающий зелёный легко превращается в поведенческий триггер: мигает ? успею ? добавлю газ, потому что наказание за небольшое превышение кажется маловероятным. Но возле перекрёстка рост скорости может быть фактором, влияющим на тяжесть последствий.

Сама по себе эта связка ещё не доказательство, что «мигающий зелёный вреден». Но это правдоподобное объяснение, почему один и тот же элемент в разных странах может работать по-разному: где-то он читается как «готовься остановиться», а где-то — как «газ в пол, чтобы проскочить».

Что будет дальше

Получается, этот режим во многих странах либо отсутствует, либо является предметом отказа или пересмотра. В Москве он стал предметом дискуссии, но на фоне настораживающих данных по аварийности «вопрос закрыли» изменениями в стандарт.

Главный вопрос, который остается без ответа: если зеленое мигание даёт «плюс к безопасности», то почему он не показан публично ни по данным, ни по механике. А если доказательств нет, то почему опцию превращают в обязанность?

В конце концов время расставит всё по местам: президент поставил цель к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза (а к 2036 году — в два раза) по сравнению с 2023 годом. Можно играть сигналами светофора и спорить о «восприятии дорожной обстановки», но погибших в ДТП не спрячешь.

Метки:
безопасность дорожного движения (бдд), светофор
