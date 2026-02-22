С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в стандарт «Технические средства организации дорожного движения». В числе изменений: мигающий зелёный перед выключением станет обязательным. К этому решению до сих пор есть вопросы.

В прежней версии ГОСТ режим мигающего зелёного для светофоров был опцией и формулировался как «может предусматривать». Теперь формулировка стала жёстче: «должен предусматривать». Раньше у ЦОДД оставалось поле для эксперимента, теперь — стандарт «по умолчанию».

Доказательства необходимости этого изменения найти не удалось. В докладе РосдорНИИ сказано лишь то, что все изменения стандарта «поспособствуют повышению безопасности и упростят восприятие дорожной обстановки».

В 2023—2024 годах Зеленоград стал площадкой эксперимента: мигающий зелёный убрали на светофорах. Это вызвало возмущение части водителей, протесты ГИБДД и депутатов: эксперимент свернули. Но обещали продолжить следить за аварийностью — ведь в результате эксперимента появилась база для сравнения.

Теперь, по данным ГАИ, которые собрали в компании «Спецдорпроект», число пострадавших в ДТП в Зеленограде достигло максимума за 6 лет, если сравнивать периоды ноябрь-январь (когда шёл эксперимент). При этом самый низкий уровень пришёлся на период, когда мигающего зелёного не было.

Однако делать однозначный вывод о связи мигающего зеленого с аварийностью сложно — как при его наличии, так и при отключении.