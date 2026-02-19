Нынешняя зима запомнится не только снегопадами, но и многочисленными повреждениями имущества. Под удар попали не только припаркованные возле дома автомобили и внешние блоки кондиционеров, но и вывески, закрепленные на фасаде жилых домов.
Каждый такой инцидент обходится владельцам в десятки тысяч рублей. Ремонт одной буквы световой конструкции стоит от пяти тысяч рублей.
О проблеме сообщают предприниматели из разных районов Зеленограда. Например, в 17-м микрорайоне (Георгиевский проспект, 37к1) повреждено сразу несколько вывесок. Аналогичная ситуация в поселке Голубое (Тверецкий проезд, 16к3), где снег сломал рекламные конструкции.
«Мы даже не успели пожаловаться, просто не знаем, чья это ответственность и куда обращаться», — рассказал «Зеленоград.ру» владелец сети фотоцентров «Фото у енота».
Юристы настаивают: если причиной разрушения стал снег, упавший с крыши, ответственность лежит на управляющей компании (УК):
Правила эксплуатации жилого фонда прямо предписывают удалять сосульки и наледь с крыши «по мере необходимости». А снежные навесы и наледи на всех видах крыш, балконов и козырьков должны очищаться без исключения. Крыши — часть общего имущества многоквартирного дома. Обязанность УК — содержать их в состоянии, обеспечивающем безопасность и сохранность имущества физических и юридических лиц. При этом проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи входит в минимальный перечень работ по крышам.
Суды зачастую встают на сторону бизнеса, взыскивая с УК не только стоимость ремонта, но и судебные издержки. Даже если УК вывесила объявление «Осторожно, сход снега», это не освобождает её от обязанности возместить ущерб.
— Зафиксируйте ущерб. Сфотографируйте и снимите на видео поврежденную вывеску, заснеженную кровлю и следы падения глыб. Запишите контакты очевидцев.
— Вызовите представителя УК для составления акта. В документе должны быть указаны дата и причина инцидента. Если представители УК не явились, зафиксируйте повреждения актом в свободной форме с подписями свидетелей и отправьте уведомление в УК заказным письмом.
— Оцените сумму ущерба. Сохраните счета и чеки за ремонт или закажите независимую экспертизу (смету) для обоснования рыночной стоимости восстановления.
— Направьте досудебную претензию. Потребуйте от УК возмещения убытков (согласно ст. 15 и 1064 ГК РФ) лично под подпись на копии или почтой с описью вложения.
— Обратитесь в суд. При отказе УК подавайте иск. С фотофиксацией и актом вы сможете взыскать не только стоимость ремонта, но и расходы на юристов и экспертиз