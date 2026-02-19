Нынешняя зима запомнится не только снегопадами, но и многочисленными повреждениями имущества. Под удар попали не только припаркованные возле дома автомобили и внешние блоки кондиционеров, но и вывески, закрепленные на фасаде жилых домов.

Каждый такой инцидент обходится владельцам в десятки тысяч рублей. Ремонт одной буквы световой конструкции стоит от пяти тысяч рублей.

О проблеме сообщают предприниматели из разных районов Зеленограда. Например, в 17-м микрорайоне (Георгиевский проспект, 37к1) повреждено сразу несколько вывесок. Аналогичная ситуация в поселке Голубое (Тверецкий проезд, 16к3), где снег сломал рекламные конструкции.