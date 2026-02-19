Флаг пронесли болельщики в свитерах московского «Спартака». Один из них рассказал ТАСС, что на досмотре при входе показал флаг и сказал, что он из Словакии, а надпись — название его родного города: «I'm from Slovakia, it is my hometown», после чего флаг разрешили пронести.

Убрать его попросили «где-то на 15-й минуте в первом периоде», он убрал флаг без споров.

Те же болельщики сообщили, что перед поездкой на Олимпиаду были на матче Лиги чемпионов УЕФА «Монако"—"Пари Сен-Жермен» и там тоже разворачивали этот флаг. Телеграм-канал Shot сообщает, что болельщика из Зеленограда зовут Георгий.

В правилах Олимпиады-2026 указано, что зрителям запрещено приносить на олимпийские объекты флаги и другие предметы, связанные со странами, чьи спортсмены допущены в нейтральном статусе. Россия относится как раз к таким странам