В числе представленных работ французских мастеров — «Скрипка» и «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Мастерская художника» и «Красные рыбы» Анри Матисса, а также еще более десяти произведений двух знаковых художников прошлого столетия.

Проект заинтересует тех, кто любит живопись и воспринимает искусство в общем контексте развития культурной сферы через художественные влияния, эксперименты и арт-дискуссии.

Шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина выставили в монографическом зале Марка Шагала (это зал под номером 9).

Как рассказывают сотрудники музея, именно открытия Матисса и Пикассо дали импульс для творческого взлета художников русского авангарда начала 20-го века: «Под знаком Матисса проходило формирование художников объединения „Бубновый валет“, а кубизм Пикассо разрушил привычное понимание изобразительной формы и дал возможность для совершенно иного анализа объема, линии и света».

Адрес: Новая Третьяковка, общая экспозиция «Искусство ХХ века» (Крымский Вал, дом 10).

Как добраться: метро Парк Культуры (радиальная, кольцевая) или метро Октябрьская

Телефон: 8-495-957-07-27

График работы: ВС, ВТ, СР: 10:00 — 18:00 (кассы и вход до 17:00) ПН: выходной ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00 (кассы и вход до 20:00)



Стоимость входа на экспозицию: 700 рублей, 400 рублей (пенсионеры и студенты российских вузов), 350 рублей (дети в возрасте от 7 до 17 лет).



Билет дает право единоразового посещения экспозиции «Искусство ХХ века», выставок «Матисс и Пикассо. Цвет и форма», «Дыхание бронзы. Скульптура Бориса Черствого», «Авангард и икона», экспозиции графики Бубновой и расширенных экспозиций Владимира Стожарова и Петра Оссовского



Билеты можно купить на сайте или в кассе учреждения.