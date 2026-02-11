Клуб журналистики «Stylus» занял первое место на конкурсе «В фокусе — детство» в номинации «Говорят и показывают юнкоры». Сюжет ребят под названием «Дружба народов» вошел в число 30 лучших работ из 1600 присланных со всей страны.
Идея сюжета родилась из личной истории: автор Ян Дулатов и героиня Алсу Еникеева вместе занимаются в клубе журналистики и дружат семьями. После того как они вместе пекли куличи к Пасхе и пробовали традиционные татарские блюда, Ян решил снять видео о важности сохранения национальных традиций и взаимопонимании.
«На съемках царила по-настоящему теплая атмосфера. Победа стала для коллектива неожиданностью, так как в конкурсе участвовали представители более 70 регионов России. Главной силой сюжета стала искренность и актуальность темы дружбы народов», — рассказала руководитель клуба журналистики.
Клуб Stylus работает при ДК «Андреевка» с 2016 года под руководством Анастасии Ситниковой. Здесь дети и взрослые изучают основы журналистики и съемочного процесса. На тренинги часто приглашают профессионалов из сферы СМИ, а ученики применяют знания на практике, посещая телецентры и участвуя в медиафорумах. Справки по телефону 8-499-504-29-09.