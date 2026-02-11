«На съемках царила по-настоящему теплая атмосфера. Победа стала для коллектива неожиданностью, так как в конкурсе участвовали представители более 70 регионов России. Главной силой сюжета стала искренность и актуальность темы дружбы народов», — рассказала руководитель клуба журналистики.

Клуб Stylus работает при ДК «Андреевка» с 2016 года под руководством Анастасии Ситниковой. Здесь дети и взрослые изучают основы журналистики и съемочного процесса. На тренинги часто приглашают профессионалов из сферы СМИ, а ученики применяют знания на практике, посещая телецентры и участвуя в медиафорумах. Справки по телефону 8-499-504-29-09.