Сейчас две кофейни сети One and Double снова работают, но некоторое время на вокзале работало только кафе с грилем Grillz с хот-догами. По словам сотрудников, причиной временного закрытия стала низкая температура в здании вокзала. Из-за отсутствия отопления, работать в таких условиях было очень непросто.

Сотрудники стараются справляться с холодом с помощью обогревателей. «У нас есть два обогревателя-пушки. Если работать за кассой, то в целом ещё нормально. Теплее в Grillz — там дополнительно греют гриль и печи», — рассказал один из сотрудников.

По документам здание вокзала считается крытым пешеходным мостом, в котором отопление якобы не положено, однако по нормативам неважно, под каким названием здание было запроектировано: если в нем предусмотрена зона ожидания, значит, и отопление должно быть.