Сейчас две кофейни сети One and Double снова работают, но некоторое время на вокзале работало только кафе с грилем Grillz с хот-догами. По словам сотрудников, причиной временного закрытия стала низкая температура в здании вокзала. Из-за отсутствия отопления, работать в таких условиях было очень непросто.
Сотрудники стараются справляться с холодом с помощью обогревателей. «У нас есть два обогревателя-пушки. Если работать за кассой, то в целом ещё нормально. Теплее в Grillz — там дополнительно греют гриль и печи», — рассказал один из сотрудников.
По документам здание вокзала считается крытым пешеходным мостом, в котором отопление якобы не положено, однако по нормативам неважно, под каким названием здание было запроектировано: если в нем предусмотрена зона ожидания, значит, и отопление должно быть.
В прошлом году РЖД, отвечающее за вокзал, установило несколько инфракрасных обогревателей, но они не справляются: внутри вокзала бывает настолько холодно, что там может идти снег, а продукты в вендинговых автоматах замерзают.
Проблема с отоплением на вокзале в Крюково остаётся нерешённой с момента постройки этого «дворца для пассажиров», — как гордо называл его мэр Собянин. Впрочем, для средневековых дворцов постоянный холод тоже был обычной проблемой. Так что современным подданным остаётся принять дворцовый этикет: держать осанку, пока холод пробирает до костей.
А те, кто не согласен это терпеть, — их уже более 900 человек — требуют сделать на вокзале нормальное отопление. Вы тоже можете присоединиться: оставить подпись можно по ссылке: https://zelenograd.ru/plus/otoplenie